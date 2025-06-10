兒科醫聞之色變 疾管署：伊科11型威脅新生兒

今年腸病毒重症創6年同期新高多為新生兒，且伊科病毒11型首次站上社區檢出首位。疾管署發言人羅一鈞示警，伊科11型產前產後都可傳染，對新生兒是大威脅，兒科醫也聞之色變。

衛生福利部疾病管制署疫情中心副主任李佳琳今天在例行疫報表示，今年累計6例腸病毒感染併發重症病例，其中3例死亡，分別有5例感染伊科病毒11型、及1例克沙奇B5型，其中4例為出生未滿1個月新生兒（均為感染伊科病毒11型）；今年腸病毒重症病例數為6年同期最高，且以新生兒為主。

羅一鈞表示，今年腸病毒疫情走勢反常，過往通常4至6月就會進入流行期，但進入6月就診人次仍只有5000多人次，預估可能要到9月開學才會進入流行期；另一方面，近4週社區監測發現，各病毒株中以伊科病毒11型占比最高，為社區病毒檢驗首次看到伊科病毒排到第1名。

羅一鈞指出，上次出現新生兒腸病毒疫情，是集中在2018年5至7月，短短3個月時間，就有8例腸病毒新生兒重症，最終其中7例死亡。今年發生的比較零星，2月份就有2例新生兒重症不幸過世，上週新增2例，都還在加護病房搶救中。

「伊科病毒對新生兒來說是巨大威脅」，羅一鈞形容，許多兒科醫師都「聞伊科病毒11型色變」，因傳染途徑包含胎盤、產道或產後感染，且可能造成肝炎、腦炎等重症。

羅一鈞評估，今年5月到7月，甚至到8月，可能都是伊科病毒11型傳播高風險期，建議新生兒跟孕婦盡量不要接觸到有呼吸道或腹瀉症狀的民眾；爸媽下班要碰小孩、爺爺奶奶要看孫，都要先用肥皂洗手，衣服最好也都換成乾淨的，以避免帶回病毒影響新生兒。

疾管署提醒，準媽媽應特別留意個人健康狀況，避免出入人潮擁擠、空氣不流通場所及接觸疑似患者，產前14天起至分娩前後如有發燒、呼吸道症狀、腹瀉、肋肌痛等症狀，應主動告知醫師，並與新生兒適當隔離；另成人感染腸病毒症狀通常較不明顯，易疏於防護而傳染他人，因此家有孕婦及嬰幼兒的民眾平時亦應注意個人與環境衛生。