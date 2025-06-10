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We TAIWAN首波周邊商品 開賣不到半小時完售

中央社／ 台北10日電

文化部8月將前進日本舉辦「We TAIWAN台灣文化in大阪．關西世博」，吉祥物角色a-We人氣高，由文總協力製作的首波周邊商品今天上午開放預購，半小時不到就全數完售。

We TAIWAN首波周邊商品包含4款結合珍珠奶茶、小籠包、茄芷袋等台灣元素的a-We造型徽章組，還有a-We娃娃吊飾。文化總會今天透過新聞稿表示，上午10時開放預購，不到半小時售罄，為因應高度需求，已緊急追加貨量。

文總統計，截止10日下午4時許，首波商品銷售已突破1500件，其中又以a-We娃娃最受歡迎，徽章單入款則以「珍奶」造型銷量最高。除台灣人喜愛外，另也吸引來自日本、美國及香港等消費者熱烈響應，紛留言表達支持：「好適合當成紀念品，外國朋友一定也會很喜歡，謝謝設計出走出國際的商品」。

a-We由究方社設計總監方序中擔任視覺統籌，文總表示，接下來將推出聯名設計系列手機殼，預計6月中旬上架；第2波商品則預計6月底開放預購，包含與彰化在地織襪廠合作設計的襪子、100%食用麥芽糖與乳膠製成的特殊造型紓壓球等，全系列商品皆為台灣設計、台灣製造。

「We TAIWAN台灣文化in大阪．關西世博」將於8月2日至20日舉辦。

珍珠奶茶 娃娃

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