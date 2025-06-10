奇美醫院發表研究成果 不完美的胚胎也能迎來完美的新生命

奇美醫院生殖醫學科在今年台灣婦產科醫學會年會中首次發表最新研究成果，從過去6年的臨床數據，證實過去被視為風險較高的「高程度染色體鑲嵌型胚胎」，不僅成功著床，還能帶來100%的活產率，而且新生兒健康良好，為反覆試管失敗、僅剩高程度染色體鑲嵌型胚胎的不孕夫妻帶來另個新的希望。

奇美醫院婦產部部長蔡永杰指出，從2018年8月至2024年12月的臨床數據顯示，共有15名女性接受單一鑲嵌型胚胎移植，10人成功懷孕，臨床懷孕率67%，沒有人發生中途流產，所有成功懷孕女性均順利足月分娩，活產率百分百。

15名女性中有9人植入異常細胞比例高達50%至79%的「高程度染色體鑲嵌型胚胎」，其中有6人順利懷孕，臨床懷孕率為67%，且都產下發展正常的健康寶寶。經產前與產後檢查，未發現染色體或結構異常，此結果遠優於過去國際文獻中報告的50%以下活產率，也讓「高程度染色體鑲嵌型胚胎」從過去被建議放棄的選項，成為可考慮的新希望。

蔡永杰說明，高程度染色體鑲嵌型胚胎可能有「自我修復」的能力，能選擇性去除異常細胞，不只成功懷孕，生出來的寶寶也非常健康。經追蹤10位新生兒，根據「國民健康署兒童發展篩檢」結果顯示，平均出生周數38週，平均體重3196公克，所有新生兒的阿普伽新生兒評分(Apgar score)在出生後第1分鐘與第5分鐘都達到8至9或8至10，且未發現任何先天性畸形或染色體異常。

而後續在兒童發展部分，依據衛生福利部國民健康署的「6個月至7歲兒童發展篩檢」各年齡階段追蹤評估，在粗大動作、精細動作、認知與語言能力、社交互動能力等四大項目中，這10名兒童均獲得「滿分通過」，健康發展無虞。

蔡永杰表示，這10名成功懷孕的女性在妊娠與分娩過程中也順利，均無出現子癇前症、妊娠糖尿病或早產等高風險併發症，分娩方式則有自然產與剖腹產，全都平安順產。代表鑲嵌型胚胎不只可以「生得好」，還能「懷得穩」。此一研究，對於在無其他正常胚胎可用，僅剩不同程度的鑲嵌型胚胎的夫妻來說，可做為安全且具有效益的選擇。

蔡永杰呼籲，未來應進一步擴大研究規模與追蹤年限，讓更多家庭有機會迎接健康寶寶的誕生，也希望能改變臨床實務對高程度染色體鑲嵌型胚胎的選擇標準，給不孕夫妻更多機會圓夢。