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家長注意！台中新增1男童新冠重症 3症狀送急診發現肺浸潤

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
端午連假後，台中診所門口擠滿等待就診的病患。圖／醫師施勝桓提供
端午連假後，台中診所門口擠滿等待就診的病患。圖／醫師施勝桓提供

國內新冠疫情升溫，台中市新增1例5歲以下男童新冠併發重症；這名男童5月底出現發燒、咳嗽與流鼻水症狀，經急診檢查發現胸部X光呈現肺部浸潤，收治於加護病房，經積極治療後，病況已穩定，現轉入一般病房持續治療中。

台中市衛生局說明，市府6月6日接獲醫院通報，一名5歲以下男童在5月底出現發燒、咳嗽與流鼻水症狀，經急診檢查發現胸部X光呈現肺部浸潤，6月2日PCR檢測確認為新冠陽性，並收治於加護病房，6月6日研判為新冠併發重症。

衛生局指出，疫調顯示，該名幼童的同住家人中有2人出現輕微咳嗽，皆已接受治療。提醒65歲以上長者、慢性病患者、幼兒與孕產婦等族群為重症高風險對象，家長應密切注意幼童健康狀況，若有新冠疑似症狀且活動力明顯下降，應盡速就醫並依醫師指示治療。

此外，衛福部疾管署宣布，高風險族群明起第2劑新冠JN.1疫苗間隔縮短為2個月。對此，台中市衛生局說明，考量長照機構為高風險群聚感染場所，接種疫苗仍是預防中重症的最有效方式，啟動長照機構接種專案，針對護理之家、養護中心、長照機構及團體家屋等單位，安排合約院所進駐協助集中接種。

台中市開業醫師施勝桓說明，端午連假後，門診人數明顯增多，由於病毒具免疫逃脫能力強，傳染力極強，很多都是全家都來，由於幼兒為重症高風險對象，因此家中有幼兒的家長，若有家人確診或出現疑似症狀，最好做好防疫工作，尤其是新生兒父母建議打疫苗，保護自己，也保護新生兒。

衛生局說明，市民可透過台中市疫苗預約平台線上預約，也可至衛生局網站查詢，或直接聯繫合約院所安排接種。

風險 衛生局 台中市

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