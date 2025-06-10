城市藝廊愛在淡水 牽手攝影聯展牽起美好關係

為了展現愛的本質是力量，透過牽手這個再簡單不過的動作，展現愛的美好，由城市藝廊 City Gallery Soul maker 集結10位攝影創作者，在淡水文化園區殼牌倉庫D棟藝文沙龍，舉辦一場以牽手為主題的攝影聯展，這次展覽不僅是有牽手愛的表現，更從社會關懷到企業永續的方向來切入，結合ESG議題，讓大家看到城市的美好。

策展人表示，這次結合10位創作者的作品，每一位創作者的文化背景都不太一樣 其中有攝影專家、導演、婚禮攝影師、Life coach、 正向心理學教練、關係教練，以及正在英國的親子教育專業者，透過不同職業者的角度，看見、發掘更多元的牽手創作。

策展人還說明，透過這次的展覽，讓更多的人，在不同的文化，不同的專業者的創作之下，看到不同關於牽手這個親密關系的樣貌，並且幫助在這當中遇到困擾問題的人，透過這一次攝影展作品所表達的啟發，來解決困擾，讓牽手攝影聯展，不只是一次的藝術作品的展現，更是在一路上與大家一起「共同學習、成長」的另一伴。