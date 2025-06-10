南迴公路伊屯段南下車道路面掏空 預估搶修至明下午5時

胃痛怎麼會變成闌尾炎？肝膽腸胃科醫師林相宏分享之前有位女病患來求診，對方因為胃痛希望能照胃鏡，林相宏幫她照了超音波後發現闌尾腫大到7公分，讓他嚇了好大一跳，趕緊幫女病患轉診手術，也慶幸還好沒有變成腹膜炎。

2025-06-10 18:51