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南迴公路伊屯段南下車道路面掏空 預估搶修至明下午5時
屏東縣獅子鄉台9線443K+600（伊屯路段）南下車道（往屏東）路基流失造成路面掏空，目前封閉中，北上車道單線雙向管制通行，現場搶修中，預計於6月11日下午5時恢復雙向正常通行。
公路局南區養護工程分局表示，封閉期間請用路人注意車行狀況，減速慢行，並配合現場人員之疏導及管制措施。相關道路行車資訊請隨時收聽廣播，並注意資訊可變看板（CMS）顯示的交通管制及訊息。
最新道路通阻詳情，可利用公路局幸福公路APP或上公路局公路防救災資訊系統（https://bobe168.tw/）及利用公路局智慧化省道即時資訊服務網（https://168.thb.gov.tw）查詢即時路況。
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