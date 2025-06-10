宜蘭某醫院非病死器捐流程惹議 衛福部器捐中心調查中

宜蘭某醫院在執行器捐時，因捐贈者仍使用葉克膜，但通知檢察官相驗，準備器捐，引發爭議。衛福部醫事司副司長劉玉菁表示，醫院多配合檢察官相驗規定，本次事件可能是醫院跟檢察官的溝通問題，已請器捐中心先展開調查。

據《太報》報導，一名車禍傷者在仍使用葉克膜的情況下，醫院就通知檢察官、法醫到現場啟動死亡相驗，並且為讓器捐手術順利，加速器捐摘除流程，引起現場法醫質疑有違法疑慮。

人體器官捐贈移植登錄及病人自主推廣中心表示，已知悉此案，按照器官勸募網絡（Organ Procurement Organization, OPO）事發醫院跟上及輔導醫院必須報告了解細節，也要釐清法醫跟醫師看法，目前調查中，尚待了解狀況。

該事件發生在宜蘭某醫院，而車禍個案到院時已停止心跳，根據「人體器官移植條例」，非病死或可疑為非病死的屍體，非經依法相驗，認為無繼續勘驗之必要者，不得摘取其器官。但非病死的原因，若診治醫師認定與摘取的器官無關，且若等待依法相驗，將延誤摘取時機者，經檢察官及最近親屬書面同意，可以摘取。

劉玉菁指出，器捐主要來源有兩種，一個是腦死後判定，一個是心臟停止後捐贈，都有根據醫學專業制定的作業指引可依循。本次案件屬於心臟停止後器捐，依規定必須在撤除維生設備，例如葉克膜等，等到心跳完全停止，觀察5分鐘才能確認死亡；之後才會有檢察官相驗，進入後續捐贈流程。

不過，劉玉菁說，實務上各地檢察官參與時間與作法不同，有些在葉克膜仍運作時，就到場並全程紀錄，也有人選擇病患死亡、身體清理後再相驗。目前檢察官應該在哪個階段介入，並無明確規定，實際上多由醫院配合各地檢察官的要求。

劉玉菁強調，只要是「非病死」個案，都必須由司法單位確認死因無涉犯罪後，才能進行捐贈、喪葬等後續流程。死亡判定由臨床醫師執行，但是否涉及刑案，則由檢察官進行調查與判定。現行規定法制作業問題不大，本次爭議應該是司法體制跟醫療端溝通所致。