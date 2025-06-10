她胃痛到背後以為腸胃炎 醫師照超音波嚇到：闌尾腫到快爆裂

胃痛怎麼會變成闌尾炎？肝膽腸胃科醫師林相宏分享之前有位女病患來求診，對方因為胃痛希望能照胃鏡，林相宏幫她照了超音波後發現闌尾腫大到7公分，讓他嚇了好大一跳，趕緊幫女病患轉診手術，也慶幸還好沒有變成腹膜炎。

林相宏醫師在臉書發文表示，日前有位40歲的女病患抱著肚子彎腰走進診間，痛苦地表示胃很痛，希望能照胃鏡，林相宏聽了驚覺不妙，直覺一定是個大炸彈要小心。女子透露先是感冒發燒到39度，醫生說可能是流感，但吃了流感特效藥還是沒有好，甚至胃痛到背後去，掛了急診抽血卻都正常，醫師還說只是腸胃炎，沒想到最後變成整個肚子都痛，還痛到睡不著、走不動。

林相宏聽完第一個直覺立刻聽診、觸診肚子，他解釋有時候這樣做，答案就出來一大半了，「雖然整個肚子都痛，闌尾的地方（肚臍右下方）一摸是最痛的」。林相宏趕緊幫女子照超音波，這才發現闌尾已經腫大到7公分，「難怪病患會痛成這樣，闌尾炎已經腫到快要爆裂」。他趕快幫女子轉診手術，並慶幸還好沒有變成腹膜炎。

不過為何胃痛會變成闌尾炎？林相宏解釋內臟神經支配不像皮膚神經一樣敏感，可以清楚定位，闌尾神經跟支配胃部神經是一樣中腸神經（midgut），所以闌尾炎初期會很像胃痛或是肚臍痛，等到發炎比較嚴重時，才會刺激闌尾附近的腹壁，才會開始感到肚臍右下腹痛。

另外林相宏也解釋肚子痛時不可以打止痛針，以這名女子為例，如果當下打了止痛針，下次再出現在急診，很可能就是闌尾炎破裂加上腹膜炎加上敗血症加上休克，「因為肚子痛第一就是要找原因，當原因不明，一昧的只是打止痛藥，很可能延誤診斷、延誤病情」。