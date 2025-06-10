從看診到救護...遠傳5G翻轉偏鄉醫療現場 獲國家創新獎肯定

有「台灣產業創新奧斯卡獎」之稱的「經濟部國家產業創新獎」10日舉行頒獎典禮，遠傳電信以「翻轉醫療模式：5G遠距診療讓健康沒有距離」榮獲一般企業組「績優創新企業」殊榮，成為該獎設立18年來首度獲獎的電信業者。

「國家產業創新獎」2年舉辦1次，今年為第9屆，遠傳自300件參選案件中脫穎而出。這也是遠傳繼上月以「遠傳智靈」AI平台獲得首屆「智慧創新大賞」AI企業公開組銀牌後，再次榮獲國家級肯定，展現遠傳深耕5G與「遠傳大人物」（大數據、人工智慧、物聯網）等核心技術的成果。

遠傳總經理井琪指出，當外界仍在尋找5G「殺手級應用」時，遠傳已投入發展5G「救人應用」，打造遠距診療平台，讓醫療突破地域限制，以「網路取代馬路」，提升醫療可近性。平台應用橫跨偏鄉醫療、緊急救護、居家照護與健康管理，體現「不只做生意，更是做公益」的使命。

早在2020年5G開台前夕，遠傳便在台東大武、海端2處偏鄉衛生所設立全台首2個5G遠距診療據點，讓偏鄉民眾透過多方遠距專科會診，即可享受到與教學醫院相同的醫療品質，並省去城鄉往返的不便，迄今更已擴展至15縣市、57個山地離島地區衛生所，累積服務近7萬人次，有效緩解偏鄉就醫資源不足的問題。

遠傳也持續推動5G結合AI應用，推出「遠距眼科AI智能篩檢」服務，已導入全台50個山地離島衛生所，協助超過2.5萬人次完成視網膜病變篩檢。透過AI影像辨識技術，檢測準確率達95%以上，有效降低高齡者與亞健康族群的視網膜病變風險。

在新冠疫情期間，遠傳運用5G遠距診療技術支援醫院開設公益視訊門診，降低群聚與感染風險，更延伸打造5G救護車，讓急救人員可把握黃金救援時間，做出緊急處置與後送判斷，至今已於12縣市導入，服務人次超過3,000人。

不僅如此，遠傳也與醫學中心合作，推動5G遠距診療平台跨出國門，支援友邦帛琉及東南亞新興市場，促進跨國醫療交流。隨著《通訊診察治療辦法》與時俱進，遠傳於2024年7月推出視訊門診服務，已有超過160家醫療院所申請，累計逾300間虛擬診間上線，並參與在宅急症照護計畫，將醫療資源送入長照機構與居家場域，幫助行動不便與慢性病患者在家即可就醫。

遠傳的努力屢獲肯定，曾榮獲醫策會「2021國家醫療品質獎」、生策中心「2022國家新創獎」等醫療生技類獎項，也成為台灣第一個通過美國健康保險流通與責任法（HIPAA）驗證的通訊診療平台。