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颱風蝴蝶最快11日形成 12日起連3天全台有雨

中央社／ 台北10日電

氣象署表示，今年首颱蝴蝶最快明天形成，朝海南島前進、對台無直接影響；12至14日大低壓帶影響，全台有雨，南高屏、台東整天有雨，其他地區偏午後雷陣雨，各地防局部大雨。

中央氣象署預報員林伯東告訴中央社記者，位於南海的熱帶性低氣壓最快明天白天有機會增強為颱風，也是今年首颱蝴蝶，預計朝海南島、廣東方向前進，對台灣沒有直接影響；目前觀察組織沒有很好，加上生成位置距離陸地近，因此預估發展不佳，會維持輕颱強度登陸海南島，接著就會逐漸減弱。

林伯東表示，明天午後中部地區有局部短暫雷陣雨，明晚起東南部地區及恆春半島有局部大雨發生機會。

林伯東提到，由於菲律賓東、西方海面是一片大低壓帶，目前正逐漸北移，將在12至14日影響台灣，南高屏、台東地區整天會有陣雨或雷雨，愈往北降雨愈偏午後雷陣雨，不過各地都需留意可能有局部大雨發生。

林伯東指出，15日起台灣附近轉偏西南風，降雨範圍逐漸減少，中南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區午後有局部短暫雷陣雨；西南風預估持續至18日，接著太平洋高壓逐漸增強，又回到高溫炎熱的天氣型態。

氣溫方面，林伯東提到，明天西半部各地偏熱，大台北盆地、中南部近山區防局部攝氏36度以上高溫；12至14日雲量偏多、也有降雨，體感略為降溫，但預估高溫仍在30度以上；15日起隨著雨區漸減，未降雨的區域氣溫也會逐漸回升。

林伯東表示，目前資料顯示，除了現在南海的熱帶低壓外，未來10天內沒有其他熱帶系統發展，不過在南海的熱帶系統移動過程中，12日起約一週，南部、花東、恆春半島、澎湖沿海地區都要留意可能有長浪發生。

高溫 雷雨 南海

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