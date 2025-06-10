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新冠疫情預估大失準！高峰已過 染疫人次171萬下修到42萬

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
疾管署發言人羅一鈞說，新冠疫情流行期染疫人數下修七成五，只剩42萬人次。聯合報系資料照
疾管署發言人羅一鈞說，新冠疫情流行期染疫人數下修七成五，只剩42萬人次。聯合報系資料照

新冠疫情連續兩個月上升後快速收斂，跟預估高峰出現高達七成五落差。疾管署發言人羅一鈞指出，新冠高峰已在上周報到，預計8月2日提早脫離流行期，流行期間總染疫人次從171萬人次，下修到42萬人次，感謝民眾自主防疫、改變行為模式，讓疫情發展趨緩。

上周新冠門急診就診7萬182人次，較前一周6萬4194人次增加9.3%，增幅趨緩，原先預估為11至12萬人次，減少了4成。羅一鈞表示，原先估計新冠疫情流行期，從5月底至8月9日，期間累積171萬人次染疫，但上周疫情趨緩，高峰提早報到，流行期預計縮短，預估染疫人數僅剩下「42萬人次」。

根據疾管署原先預估，疫情高峰時單周就診人數高達20萬人次。羅一鈞說，疫情預估如同氣象預報，可能會受到其他因素變動影響，推估最大影響因素為民眾行為改變，讓疫情往輕微方向發展；不只新冠，觀察類流感病毒、腸病毒等疫情，都因民眾防疫而趨緩。

羅一鈞也說，台大公衛系教授陳秀熙也曾推估，六月底會達到單周21萬人次，並且預測住院高峰預測約為7月初。另，他提醒，由於夏季新冠疫情沒有那麼嚴峻，秋冬可會有下一波疫情，民眾仍要做好防疫措施。

疾管署發言人羅一鈞說，新冠疫情流行期染疫人數下修七成五，只剩42萬人次。記者李青縈／攝影
疾管署發言人羅一鈞說，新冠疫情流行期染疫人數下修七成五，只剩42萬人次。記者李青縈／攝影

羅一鈞 疫情 流感病毒 新冠肺炎

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