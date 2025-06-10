腸病毒增2例重症 114年累計6例為6年同期最高

疾管署今天表示，新增2例腸病毒重症，均為南部出生未滿1週的嬰兒，皆感染伊科病毒11型，仍在新生兒加護病房治療。今年腸病毒重症累計6例，為6年同期最高，其中4例為新生兒。

衛生福利部疾病管制署疫情中心副主任李家琳今天在例行疫報說明，6月1日至7日腸病毒門急診就診計5166人次，較前一週4727人次上升9.3%。今年累計6例腸病毒感染併發重症確定病例（含3例死亡），重症數為6年同期最高。

新增重症個案，疾管署防疫醫師林詠青說明，1例為南部女嬰，出生後第6天出現餵食困難、嗜睡，隔天因低體溫送醫，發現白血球上升、肝功能異常、血小板偏低，經檢驗確認感染伊科病毒11型，且併發肝炎和敗血症，收治加護病房，期間還出現休克、多重器官衰竭，目前住院已約3週，仍在加護病房治療。

林詠青表示，疫調發現，個案接觸者沒有相關症狀，同住家人部分有發燒症狀，經診所診斷為一般感冒。

第2例為南部男嬰，林詠青說明，因早產出生後即呼吸急促，收治新生兒加護病房觀察，出生後第3天出現呼吸困難、心跳過緩、活動力下降、發炎指數增加等狀況，檢查有腦膜炎情況，並在腦脊髓液中檢出腸病毒，確診為伊科病毒11型。

林詠青表示，個案後續出現血小板低下、休克、多重器官衰竭等狀況，住院已約3週，目前生命徵象還不是很穩定，仍在加護病房治療。疫調發現，同住病患、工作人員都沒有類似症狀，媽媽生產前後也沒有疑似症狀，但腸病毒潛伏期為2到10天，因此感染源部分，目前仍無法排除任何可能。

疾管署提醒，5歲以下嬰幼兒為腸病毒重症高危險群，且重症病程發展快速，家中嬰幼兒經醫師診斷感染腸病毒時，如發現有嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力或麻痺、肌抽躍（無故驚嚇或突然間全身肌肉收縮）、持續嘔吐與呼吸急促或心跳加快等腸病毒重症前兆病徵，應儘速送到大醫院接受治療。