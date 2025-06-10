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TWICE粉絲高雄訂房遭業者片面取消 遭檢舉後業者改口

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
一名粉絲發文抱怨，原本已經預訂好演唱會住宿，後來竟被業者以演唱會是特殊假期為由取消訂單，無法接受。圖／翻攝threads
一名粉絲發文抱怨，原本已經預訂好演唱會住宿，後來竟被業者以演唱會是特殊假期為由取消訂單，無法接受。圖／翻攝threads

韓團TWICE預定11月22日到高雄開唱，有歌迷提早在網路預訂新興區一家商旅兩人房，演唱會消息大量曝光後，竟被對方以「演唱會要調整價格」為由取消訂單，不過在高市觀光局介入關心後，已改口是新進人員不懂作業流程，願意以原價提供客人當天入住。

一名網友昨天深夜在threads發文說，他因為TWICE演唱會提早訂房，結果業者叫他取消訂單，原因竟是「因演唱會特殊假期，故價位變動，請重新下單」。發文後，網友紛紛打抱不平，認為已經訂房怎能突然反悔，應該要向高雄市府檢舉，更有熱心網友直接標註高市觀光局長高閔琳。

高市觀光局證實今天中午接獲檢舉，致電業者詢問細節並派員稽查，不久後業者跟消費者達成共識。今天下午業者改口說，昨天晚間回覆者是櫃台新進人員，不懂作業流程，未告知主管擅自取消旅客訂單，願意以原價提供住宿，希望訂房旅客再給他們一個服務的機會。

觀光局 演唱會

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