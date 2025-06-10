TWICE粉絲高雄訂房遭業者片面取消 遭檢舉後業者改口
韓團TWICE預定11月22日到高雄開唱，有歌迷提早在網路預訂新興區一家商旅兩人房，演唱會消息大量曝光後，竟被對方以「演唱會要調整價格」為由取消訂單，不過在高市觀光局介入關心後，已改口是新進人員不懂作業流程，願意以原價提供客人當天入住。
一名網友昨天深夜在threads發文說，他因為TWICE演唱會提早訂房，結果業者叫他取消訂單，原因竟是「因演唱會特殊假期，故價位變動，請重新下單」。發文後，網友紛紛打抱不平，認為已經訂房怎能突然反悔，應該要向高雄市府檢舉，更有熱心網友直接標註高市觀光局長高閔琳。
高市觀光局證實今天中午接獲檢舉，致電業者詢問細節並派員稽查，不久後業者跟消費者達成共識。今天下午業者改口說，昨天晚間回覆者是櫃台新進人員，不懂作業流程，未告知主管擅自取消旅客訂單，願意以原價提供住宿，希望訂房旅客再給他們一個服務的機會。
【2025報稅季來了】
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言