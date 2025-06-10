午後雷雨來了！12縣市大雨特報 5縣市大雷雨轟1小時

中央氣象署下午16時20分針對全台12縣市發布大雨特報，恐下到晚上。

氣象署指出，午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今（10）日南投、高雄地區及桃園至台中、雲林至台南、東半部山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，山區請慎防坍方及落石，低窪地區請慎防積水。

大雨：桃園市山區、新竹縣山區、苗栗縣山區、台中市山區、南投縣、雲林縣山區、嘉義縣山區、台南市山區、高雄市、宜蘭縣山區、花蓮縣山區、台東縣山區。影響時間：10日下午至10日晚上。

此外，並針對新竹縣、台中市、苗栗縣、南投縣、宜蘭縣發布大雷雨即時訊息，持續時間至17時30分；請慎防劇烈降雨、雷擊，溪(河)水暴漲，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。