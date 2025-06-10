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台灣年增3千名情緒障礙兒 醫曝家長「一原因」延誤就醫

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
台灣青少年神經多樣性行動協會籌備會召集人甄瑞興說，台灣每年約新增3000名過動症、自閉症、亞斯伯格症等情緒障礙新生兒，不少家長擔心孩子被貼上精神疾病等負面標籤，而延誤就醫，卻可能造成更多問題；圖為示意圖。本報資料照片
台灣青少年神經多樣性行動協會籌備會召集人甄瑞興說，台灣每年約新增3000名過動症、自閉症、亞斯伯格症等情緒障礙新生兒，不少家長擔心孩子被貼上精神疾病等負面標籤，而延誤就醫，卻可能造成更多問題；圖為示意圖。本報資料照片

台灣每年約新增3000名情緒障礙新兒，包括過動症、自閉症、亞斯伯格症等，不少家長擔心孩子被貼上精神疾病等負面標籤，延誤就醫，卻可能造成更多問題。歐美、日本等國已將好發於青少年情緒障礙疾病，統稱「神經多樣性」，不再視為疾病或異常。

亞東醫院神經醫學部中心主任、台灣青少年神經多樣性行動協會籌備會召集人甄瑞興說，神經多樣性是國際間廣受認同的概念，強調每個人的大腦發育有其獨特性，包括自閉症、ADHD、情緒障礙等神經發展差異。

甄瑞興說，國內神經多樣性面臨早療漏接、汙名化、專業諮商師人力不足等三大治療困境。雖然政府針對12歲以下發育遲緩的孩童提供早療，但仍有許多孩子並未被接住，近8成過動症孩童未能及時被確診，延誤治療黃金期，且許多家長憂心孩子被貼上負面標籤，不願陪同就醫。

最後，專業諮商師人力不足，依台大醫院最新調查，台灣8到15歲兒少平均每4人就有1人，於最近半年內承受精神疾病困擾，卻僅10分之1獲得醫療及專業心理諮商，原因在於心裡諮商師員額有限，雖然健保提供給付，但得等上好個月，如果自費，每小時諮商費用恐超過2000元。

甄瑞興說，神經多樣性的孩子腦部發育較慢，且連結性較低，家長應有正確認知，及早陪同治療，接受藥物及心裡諮商，否則孩子逾13歲，特別是現在許多孩子長時間接觸手機等3C產品，容易受到外界環境刺激，而誘發憂鬱、焦慮、自閉、拒學、自殘、吸毒、酗酒、自殺等行為。

「疾病名稱如遭汙名化，勢必影響就醫意願。」甄瑞興說，充滿負面形象的「老人癡呆症」，以及令人驚恐畏懼的「精神分裂症」，社會大眾較難接納患者，這也大幅降低病人就醫意願。在各自正名為「失智症」、「認知症」、「知覺失調症」後，確實讓更多病患及家屬勇於接受面對疾病，接受治療。

亞東醫院院長邱冠明說，賴總統提出的健康台灣政策中，青少年心理健康為重要議題，早在競選期間，就將心理健康納為核心國家政策，上任後，除了整合行政院13個部會資源，推動「全民心理健康韌性計畫」、「身心調適假」，為15至45歲族群提供3次免費心理諮商。

亞東醫院與國教聯盟、台灣青少年精神多樣性行動協會將於6月21日假亞東醫院14樓國際會議廳舉辦「2025台灣青少年神經多樣性生活導師國際研討會」，引進美國與香港的「生活導師」概念，深入探討「青少年生活導師制度」對於情緒障礙孩童的重大協助。

目前國內兒少心理健康就醫率僅2.8%，國教行動聯盟理事長王瀚陽表示，許多家長不敢帶孩子就醫，原因在於「陪同就醫，就是承認自家孩子生病了」，擔心孩子被貼上標籤。為此，醫界及民團積極推動神經多樣性正名運動，減少標籤化、汙名化，創造尊重差異的社會氛圍。另呼籲政府提供更多資源，希望就醫率能提高至15%。

這次研討會邀請了來自美國、香港等4名生活導師教練，均具有臨床心理諮商師證照，上台專題演講，分享自身經驗，歡迎國內心理師踴躍報名。由於生活導師治療模式採取彈性的介入方式，家長能與導師雙向溝痛。

甄瑞興說，希望有著育兒困擾的家長們也能與會，從中學習到溝通技巧，陪伴孩子度過人生灰澀幽暗期，甚至成為種子教官，未來能至家屬支持團體、病友團體分享經驗，幫助更多家庭。

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