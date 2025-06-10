快訊

奧地利驚爆校園槍擊！學生、教師傷亡「至少8死」 傳槍手飲彈自轟

濫用公務車燒進文化部！史哲遭爆搭車去推拿 挨酸研究青草藥文化

聽新聞
0:00 / 0:00

每3孕婦有1位逾34歲 高風險產前遺傳診斷補助最多8500元

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
國健署補助高齡孕媽咪產前遺傳診斷，最高8500元。本報資料照片
國健署補助高齡孕媽咪產前遺傳診斷，最高8500元。本報資料照片

晚婚、遲育已是普遍現象，根據內政部人口統計，女性首次生育平均年齡為31.43歲，35歲以上占32.44%。高齡生育愈來愈常見，隨之而來的是併發症風險，國健署呼籲「適齡生育早規畫」，可善用政府補助的產前遺傳診斷檢查，最多補助8500元。

國健署婦幼健康組簡任技正林真夙表示，自103年起，提高產前遺傳診斷（羊膜穿刺）補助費，從最高2000元提高為5000元，呼籲高齡或高風險孕婦接受產前遺傳診斷檢查。其檢查目的為及早發現胎兒的異常，預測胎兒健康情形，檢查的正確率高於99%。

林真夙指出，政府目前補助每位孕婦14次產前檢查外，另針對34歲以上、本人或配偶罹患或家族有遺傳性疾病、曾生育過異常兒、孕婦血清篩檢疑似染色體異常之危險機率大於1/270、經超音波篩檢胎兒可能有異常，或胎兒疑似基因疾病等高風險孕婦，提供產前遺傳診斷（羊膜穿刺）費用。

「每案最高5000元補助，若為低收入戶或優生保健資源不足地區的民眾，另額外再補助採檢費用3500元，每案補助最高8500元。」由產檢醫院直接協助孕婦申請和扣除補助費用，孕婦無須額外申請。林真夙說，符合產前遺傳檢查補助條件的民眾，可多加利用，及早篩出異常、做好優生保健工作，減少許多不必要的遺憾及負擔。

國健署統計，113年高危險群孕婦利用政府補助產前遺傳診斷共計3萬1014案，經產前遺傳診斷發現有異常情形者共1079案，其中又以唐氏症居多。而在所有接受補助的高危險群孕婦當中，有2萬7571案為34歲以上懷孕婦女，占比88.9%；經產前遺傳診斷發現有異常情形者共806案，異常率約2.9%。

依美國婦產科學會（ACOG）資料指出，高齡孕婦與年輕孕婦相比，其妊娠併發症與胎兒異常風險顯著升高。台灣婦產科醫學會秘書長黃建霈表示，高齡孕婦較易出現妊娠高血壓、子癇前症、難產等風險，而新生兒低出生體重、早產或染色體異常、其他先天缺陷的機率也會提升。

黃建霈呼籲，有些疾病在照超音波時，也不一定會發現，而高層次超音波主要是判斷「胎兒身體結構」是否正常。超音波無法取代羊膜穿刺檢查，如果是高齡孕婦、有家族史的高危險群，因藉由產前遺傳診斷有無唐氏症或其他染色體異常，確保媽媽及寶寶的健康。

風險 生育 孕婦

延伸閱讀

腸病毒疫情反常！羅一鈞示警1型別流行 威脅新生兒生命

灰濛濛罩不住…比PM2.5危害更深的PM0.1 小心全身遭殃

劉品言宣布懷孕！北影史上首位孕婦主持人：7月挺巨肚上場

韓劇呈現產後大出血威脅 醫：預防用藥是關鍵防線

相關新聞

阿茲海默症治療曙光 亞東醫院19日施打全台第一針

衛福部統計，全台失智症患者達35萬人，其中約7成是阿茲海默症，以往失智症沒有藥物治療，經藥廠研發，衛福部日前核准兩款針對...

新冠疫情預估大失準！高峰已過 染疫人次171萬下修到42萬

新冠疫情連續兩個月上升後快速收斂，跟預估高峰出現高達七成五落差。疾管署發言人羅一鈞指出，新冠高峰已在上周報到，預計8月2...

TWICE粉絲高雄訂房遭業者片面取消 遭檢舉後業者改口

韓團TWICE預定11月22日到高雄開唱，有歌迷提早在網路預訂新興區一家商旅兩人房，演唱會消息大量曝光後，竟被對方以「演...

宜蘭某醫院非病死器捐流程惹議 衛福部器捐中心調查中

宜蘭某醫院在執行器捐時，因捐贈者仍使用葉克膜，但通知檢察官相驗，準備器捐，引發爭議。衛福部醫事司副司長劉玉菁表示，醫院多...

從看診到救護...遠傳5G翻轉偏鄉醫療現場 獲國家創新獎肯定

有「台灣產業創新奧斯卡獎」之稱的「經濟部國家產業創新獎」10日舉行頒獎典禮，遠傳電信以「翻轉醫療模式：5G遠距診療讓健康...

午後雷雨來了！12縣市大雨特報 5縣市大雷雨轟1小時

中央氣象署下午16時20分針對全台12縣市發布大雨特報，恐下到晚上。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。