北藝學院秋季課程 林懷民開課分享藝文江湖行

台北表演藝術中心推動北藝學院，秋季課程邀請雲門舞集創辦人林懷民、學者楊莉莉等開課暢談創作與戲劇。林懷民表示，想分享這幾十年來從事文化工作的過程，也說說他的擔憂。

林懷民今天在記者會上表示，很高興北藝中心開設課程，「我也在思考我到底要講什麼，我是台灣土生土長，從舞蹈是什麼都不知道開始，然後走到了世界最重要的舞台上巡演、得獎。我們也讓舞團到台灣各地巡演，因為在台灣這塊土地上，我才做得到，我希望我可以分享這些事情。」

林懷民提到，現在回想淡水的雲門劇場，可以說是民間企業捐助而建造的劇場，「它在台灣是空前，但我也擔心會是絕後。」林懷民說，藝術家該怎麼說服社會，「說我們需要補助，是為了群眾、為了國家，這些都值得深思。」

北藝中心董事長王文儀表示，這次邀請到雲門舞集創辦人林懷民來上課，「他的舞蹈語言已經是世界語言的一部分，他讓我們都可以對外介紹自己來自台灣，就是雲門舞集的國家，這樣的過程與經驗，一定可以給年輕的藝術家與觀眾很大的啟發。」

此外，戲劇研究者楊莉莉畢生研究法國劇場，將以「認識法國戲劇」系列講座，帶學員從歷史、導演、劇作到表演美學，全方位領略法國劇場魅力，她說：「很期待學員聽完之後再訪巴黎，可以去看戲劇。」王文儀表示，很期待聽見楊莉莉暢談劇院如何影響一個國家的發展，巴黎導演又如何創造全新的世界。

清華大學中文系副教授羅仕龍將以「我們的時代，我們的福瑟」為題，剖析2023年諾貝爾文學獎得主、北歐重要劇作家福瑟（Jon Fosse）劇作中的意象、語言結構及戲劇節奏。導演王世偉將主持「戲劇構作工作坊：及物之間」，預計甄選20名學員，發掘另一種觀看戲劇詮釋的可能。

王文儀特別感謝光寶科技創辦人宋恭源長期支持文化活動，為台灣積累人文底蘊不遺餘力；光寶科技董事長宋明峰近年支持江賢二藝術園區，這次感謝北藝學院能夠獲得光寶科技的認同，讓資深文化人的知識得以傳承，經驗得以累積。

北藝學院秋季課程全系列課程甄選即日起開放報名至6月30日止，歡迎年滿18歲、有志從事表演藝術創作者線上申請，需通過書面與面試審查，預計招收20名學員。