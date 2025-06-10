台鐵今年接連發生4起暴力事件 工會到行政院陳抗提3訴求

台鐵今年接連發生多起旅客攻擊員工的暴力事件，台灣鐵路產業工會、台灣警察工作權益推動會今至行政院陳情，要求增聘保全、研擬密錄器合理使用規定，不可強制員工全程錄影，以及補足基層鐵警人力，勿讓單警執勤殉職再上演。

根據台鐵統計，今年至迄今已發生4起旅客暴力攻擊事件，包含4月21日屏東站站務人員遭旅客衝撞受傷；5月20日湖口站站務員遭酒醉旅客攻擊；5月22日玉里旅客丟擲手機攻擊並甩車長巴掌；5月22日三義站車長遭就最旅客毆打。

台鐵產工及台灣幾察工作權益推動會今至行政院前陳情，台鐵產工表示，台鐵運輸服務遍布全台，幾乎每年都會發生站務員、車長等遭旅客言語羞辱、攻擊的職場暴力事件。5月22日一日2起暴力事件，凸顯基層運務員工在高風險衝突現場毫無保障，每年都有員工被攻擊，公司卻只會譴責，目前沒有密錄器、沒有保全之下，運務人員只能單獨面對。

工會指出，這次事件不單只是台鐵員工職安問題，更衍生鐵路警察單警執勤問題，成為鐵警執勤上的阻礙，政府完全遺忘了2019年鐵警李承翰遭旅客刺死殉職，在同一條鐵路上工作，值勤安全全都不受保障，是鐵路運輸重大職安議題，行政院應跨部會協調交通部、內政部解決鐵路安全問題。

台鐵產工秘書長朱智宇表示，工會提出3大訴求，第一，請行政院要求內政部、交通部跨部會協調，明確台鐵公司解除運送契約後，鐵警局如何履行維護鐵路秩序責任；第二，要求內政部補足基層鐵警，別讓單警值勤殉職再次上演；第三，要求交通部及台鐵公司承諾增聘保全、研擬合理密錄器使用規範。

車長出身的台鐵產工會員代表江宥樺說，5月22日那天不到24小時內，台鐵車長連續遭遇暴力攻擊，同仁只是依規定維持車上秩序，卻換來拳頭與侮辱，讓他們不僅想問，這樣的公司環境，是一位身上背負列車上所有旅客生命安全的交通從業人員所該承受的嗎？

江宥樺表示，這些暴力並非個案，2019年鐵警李承翰在單警執勤時遭到刺殺殉職，6年過去了，單警執勤依舊常態，保全配置仍是空話，密錄器甚至淪為監控員工的手段。

台鐵產工理事長曹嘉君表示，面對不理性的旅客、突發的衝突，從鐵路局時代至現在都相當消極，如今在解除運送契約後，竟因鐵警只有1人無法協助的制度問題勞勞相殘，「政府對於公共安全、運輸安全的責任在哪裡？」

曹嘉君表示，工會要求行政院出面，明確指示內政部、交通部跨部會協調，釐清鐵警在列車秩序維護上的實際作為，他們沒有忘記嘉義站那位殉職的警察，更不希望再有下一個發生。