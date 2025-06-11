台灣植物原住民瀕危 兇手是常見的美麗小黃花 名列世界百大惡草

聚傳媒／ 特約記者賴御文報導
照片為記者拍攝之南美蟛蜞菊
照片為記者拍攝之南美蟛蜞菊

路邊常見的美麗小黃花，竟然是造成台灣原生種瀕危的兇手！這種植物就是南美蟛蜞菊，因為其植株會快速生長蔓延而且有超強力的覆蓋性，造成本土的原生物種因為生長的地盤被搶奪而慢慢消失，在全球早已被列為世界百大惡草之一。

顧名思義，南美蟛蜞菊原產於美洲，在西元1976年被引入台灣，當成地被植物，當時就是看上南美蟛蜞菊看起來小家碧玉的賣相好看，而且生性強健，可以迅速發揮綠化效果，還可以抑制雜草生長、穩固水土。但正也是這些特性，造成本土原生種瀕危。

蟛蜞是一種螃蟹的名稱，經常成群在海邊出現。這種植物取名為蟛蜞菊，反映出經常大量生長的特色。

南美蟛蜞菊在台灣的親戚是原生種的台灣蟛蜞菊，花瓣的大小只有南美蟛蜞菊的一半，俗稱黃花田路草、黃花仔蜜菜，是原住民傳統上用來熬煮湯汁或當成青草茶飲用。無奈台灣蟛蜞菊地盤搶不過南美蟛蜞菊，所以現在越來越難生存。

對於危及本土原生種植物的外來種，農林主管機關的政策是最好要預防，萬一已經進來了而且且危及本土的原生種植物，就要設法剷除。

聚傳媒

親戚 螃蟹 主管

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