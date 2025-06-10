波麗士大人辛苦了！礁溪九號餐飲集團憑證85折 優惠無期限

迎接6月15日警察節，礁溪九號股份有限公司推出波麗士大人專屬優惠，為感謝警察人員辛苦，即日起宜蘭縣政府警察局人員憑證可享旗下各家門市消費打85折，包括咖啡、飲品及餐食，結帳時全單享優惠而且無期限。

礁溪九號股份有限公司總經理謝欣樺表示，礁溪鄉是全台著名觀光區，只要是例假日、連續假日及寒暑假等等假期，勢必湧入眾多出遊人潮，警察人員在易壅塞路段維持交通秩序，讓民眾出遊及返家順暢。

為感謝警察辛勞，礁溪九號咖啡推出專屬優惠，即日起凡現職宜蘭縣警察局人員憑服務證，前往九號休閒餐飲集團旗下門市，包括九號咖啡石城館、九號咖啡外澳館、九號溫泉旅店、鮮九鼎餐廳、九號製造所、清水地熱泉等消費，於結帳時享有85折優惠，但不含泡湯及住宿。