今年最年輕！3旬男感染新冠 二度進出加護病房救不回

新冠疫情高峰「不如預期」，疾管署發言人羅一鈞說，新冠疫情預計上周已達高峰，不如預期高，顯示今年可能提早脫離流行期。不過，上周新冠併發重症新增166例、死亡新增25例，均為今年單周新高，其中更包含1例是今年最年輕死者。重症跟死亡預計持續上升，秋冬恐會有再一波疫情。

疾管署防疫醫師林詠青說，今年死亡個案中最年輕的案例為北部30多歲男性，沒有潛在疾病，也未接種本季新冠疫苗。5月下旬陸續出現喉嚨痛、全身痠痛約一周，使用家用快篩檢驗陽性後，到醫院就醫懷疑有心肌炎，收住加護病房，但個案選擇出院返家休養。

然而，個案症狀沒有改善，因此3天後再度到急診並住院，因新冠感染併發腦炎，精神狀態改變，並且使用呼吸器轉到加護病房治療，最後仍因併發敗血性休克跟多重器官衰竭，雖然使用單株抗體、抗病毒藥物等治療，住院10天後仍過世。

羅一鈞說，端午節後沒有出現新冠就診潮，上周新冠門急診就診人次7萬人，跟前一周相比僅增加9.3%，評估上周已達高峰，比原先預估提早4周報到，並且不如預期嚴峻，流行期原先預計持續到8月9日，預計提早1至2周結束。