快訊

郭書瑤突現身北檢！個資外洩提告社區管委會 庭後回應：事情有點複雜

獨／五月天將合體F4日期曝光！強強攜手「回到那一天」

新冠高峰提早報到！上周7萬人就醫 重症、死亡例攀升「創今年新高」

南高屏14縣市亮高溫燈號 台南玉井達37.8度

中央社／ 台北10日電
氣象署今天下午針對南高屏等14縣市發布高溫資訊，其中台南高溫上看攝氏38度。截至下午2時，以台南玉井區達37.8度最高。聯合報資料照片
氣象署今天下午針對南高屏等14縣市發布高溫資訊，其中台南高溫上看攝氏38度。截至下午2時，以台南玉井區達37.8度最高。聯合報資料照片

氣象署今天下午針對南高屏等14縣市發布高溫資訊，其中台南高溫上看攝氏38度。截至下午2時，以台南玉井區達37.8度最高。

中央氣象署今天下午發布高溫資訊，天氣高溫炎熱，今天台南市地區為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率；高雄市、屏東縣為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率。

基隆市、台北市、新北市、新竹縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、花蓮縣為黃色燈號，防36度以上高溫。

根據氣象署網站，今天截至下午2時，氣溫以台南市玉井區37.8度最高，其次為彰化縣員林市37.3度、嘉義市東區37.2度、台北市士林區37.1度、台中市潭子區37度；新北、高雄、新竹、南投等地都出現36度以上高溫。

高溫 台南

延伸閱讀

台南玉井37.8度高溫 鄭明典：還真是熱又沒風

「天眼」讓犯罪無所遁形 彰化縣監視器鏡頭達1.2萬支

台中海線最大地主竟是「彰化縣府」！13年賣地20公頃 議員籲市府合作

南部登革熱又蠢蠢欲動 台南玉井95歲退休村長投入防疫

相關新聞

南高屏14縣市亮高溫燈號 台南玉井達37.8度

氣象署今天下午針對南高屏等14縣市發布高溫資訊，其中台南高溫上看攝氏38度。截至下午2時，以台南玉井區達37.8度最高

波麗士大人辛苦了！礁溪九號餐飲集團憑證85折 優惠無期限

迎接6月15日警察節，礁溪九號股份有限公司推出波麗士大人專屬優惠，為感謝警察人員辛苦，即日起宜蘭縣政府警察局人員憑證可享...

鈺洲啟航輪擱淺野柳逾半年 交長：8月底前移除船體

中國籍貨輪「鈺洲啟航」去年10月底擱淺在新北市野柳岬，交通部長陳世凱今天第三度前往野柳視察，要求交通部航港局8月底前將船...

腸病毒疫情反常！羅一鈞示警1型別流行 威脅新生兒生命

上周新增2例腸病毒重症，均為南部出生未滿一周的新生兒，疾管署發言人羅一鈞示警，今年腸病毒疫情反常，直到6月都沒有進入流行...

台南玉井37.8度高溫 鄭明典：還真是熱又沒風

天氣高溫炎熱，中央氣象署發布高溫資訊，今天中午前後台南市、高雄市、屏東縣為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率。台北市、...

台灣年增3千名情緒障礙兒 醫曝家長「一原因」延誤就醫

台灣每年約新增3000名情緒障礙新兒，包括過動症、自閉症、亞斯伯格症等，不少家長擔心孩子被貼上精神疾病等負面標籤，延誤就...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。