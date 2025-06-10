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鈺洲啟航輪擱淺野柳逾半年 交長：8月底前移除船體

中央社／ 台北10日電

中國籍貨輪「鈺洲啟航」去年10月底擱淺在新北市野柳岬，交通部長陳世凱今天第三度前往野柳視察，要求交通部航港局8月底前將船體移除。

鈺洲啟航輪去年10月31日在康芮颱風侵襲期間，因動力不足無法持續航行，擱淺於野柳岸際，航港局在接獲擱淺通報後，即時啟動緊急應變機制，成立緊急應變小組，全力執行人命救援、抽油作業及污染防制措施。自事故發生至今，沒有發生對北海岸地區海洋生態環境造成污染及影響養殖、餐廳等業者經營情況。

交通部發布新聞稿表示，交通部長陳世凱今天第三度視察擱淺在野柳地質公園岸際的中國籍貨輪「鈺洲啟航」現場處置情形，對於政府有關單位及相關海事業者全心投入救援應變，共同克服東北季風期間惡劣海象，今年1月14日完成鈺洲啟航輪284.8噸全部餘油的抽除，成功化解野柳北海岸地區海洋污染危機，表達感謝及肯定。

陳世凱也指示航港局與港務公司務必要持續督促業者，儘早完成防颱相關準備，絕對不能讓二次災害發生，同時也要落實工安及防污措施。

陳世凱接受媒體聯訪時表示，保護野柳地質公園相當重要，當地一年光是國外旅客就超過100萬人，將要求航港局在8月底前完成整個船體移除工作，盡快恢復原貌。

為避免颱風期間船舶擱淺情事發生，航港局表示，已啟動多項精進作為，包括與氣象署合作導入「新一代劇烈天氣監測系統」（QPE plus），建置客製化警示平台，並強化緊急拖救能量、推動船東責任保險（P&I）新制、針對次標準船加強檢查。

野柳 航港局 交通部長

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