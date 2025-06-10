腸病毒疫情反常！羅一鈞示警1型別流行 威脅新生兒生命

上周新增2例腸病毒重症，均為南部出生未滿一周的新生兒，疾管署發言人羅一鈞示警，今年腸病毒疫情反常，直到6月都沒有進入流行期，但卻對新生兒腸威脅巨大，6例重症中有4例為新生兒都是感染伊科病毒11型，提醒孕婦及新生兒避免接觸有症狀者。

上周新增2例腸病毒重症，皆為南部新生兒。疾管署防疫醫師林詠青指出，一名3天大早產男嬰，出生後因早產呼吸急促，並未返家在新生兒加護病房觀察，但卻出現呼吸困難、心跳過緩、發炎指數增加，診斷為腸病毒併發腦炎；住院期間出現休克跟多重器官衰竭，目前住院近3周，生命徵象仍不穩定，感染源仍待調查釐清。

另一名為南部6天大女嬰，林詠青說，5月中旬出生並且體重過輕，因發生餵食困難、嗜睡，個案體溫偏低送到急診，急診發現白血球上升、肝功能異常、血小板偏低為感染伊科病毒11型重症，併發肝炎跟敗血症，因此收治加護病房；住院期間休克、多重器官衰，目前住院三星期持續治療；疫調發現同住家人有發燒感冒。

依據疾管署監測資料顯示，近期腸病毒疫情呈緩升趨勢，6月1日至6月7日急診就診計5166人次，較前一周上升9.3%。社區流行病毒以伊科病毒11型最多、占32%，其次為克沙奇A6型、占16%、克沙奇A16型和克沙奇A2型各占13.3%。

羅一鈞說，腸病毒疫情今年反常，時序進入六月，往年通常都進入流行期，但就診人數看起來仍遠低於流行閾值，預估要等到9月才會迎來流行期。然而，今年卻出現多名新生兒感染伊科病毒重症，對比國內2018年5月至7月曾有一波新生兒伊科病毒11型疫情，8名新生兒伊科病毒11型重症其中7例死亡。

疫情中心副主任李佳琳指出，今年已累計6例重症（含3名死亡病例），重症病例數為6年同期最高，並且以新生兒為主；分別為5例為伊科病毒11型重症、1例為1歲幼兒克沙奇B5重症死亡。伊科病毒11型重症中包含2名新生兒死亡、2名1個月大嬰兒出院中、1名已出院。

林詠青說，伊科病毒11型為引發新生兒重症及死亡的主要腸病毒型別之一，並且特別容易引發新生兒重症及死亡，重症表現包括心肌炎、肝炎、腦炎/腦膜炎和新生兒敗血症等。提醒準媽媽應特別留意個人健康狀況，避免出入人潮擁擠、空氣不流通的場所及接觸疑似患者；產前14天起至分娩前後如有發燒、呼吸道症狀、腹瀉、肋肌痛等症狀，應主動告知醫師，並與新生兒適當隔離。

林詠青表示，成人感染腸病毒症狀通常較不明顯，易疏於防護而傳染他人，因此家有孕婦及嬰幼兒的民眾平時亦應注意個人與環境衛生，尤其是出外返家後及擁抱、餵食嬰幼兒前應以肥皂正確洗手，若有身體不適應避免接觸孕婦及嬰幼兒。