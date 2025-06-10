海洋知識行動網絡聲明 盼台灣知識納國際對話

第三屆聯合國海洋大會於9日至13日進行。包含台灣及跨國海洋專業人士組成的全球社群「海洋知識行動網絡」提出共同聲明，呼籲重視在地聲音，也期盼台灣的海洋專業知識能有意義地納入國際對話中。

聯合國各地代表於6月9日至13日齊聚法國尼斯，參加第三屆聯合國海洋大會並且討論從保育、資源到地緣政治的議題。

由跨國海洋專業人士組成的全球社群「海洋知識行動網絡 （Ocean Knowledge Action Network, OceanKAN）」於7日發布「給聯合國海洋大會的聲明」，呼籲大會重視包含海洋污染與生態系保育；與社區、當地參與者和原住民的接觸、認可在地知識等6大關注重點。

Ocean KAN決策委員之一、台灣海洋大學海洋環境與生態研究所教授曾筱君告訴中央社記者，OceanKAN的目的為收集並傳達聯合國長期以來忽略的聲音，特別是來自較為邊緣的國家或島嶼國家、以及底層的需求。

曾筱君解釋，聯合國大會所討論的問題、提出的對策，其實很多與目前非核心成員所面臨的問題不見得完全是對應的。舉例而言，儘管台灣是重要的漁業和航運國家，卻被排除在聯合國進程之外；奈及利亞及非洲國家則缺乏相關設備，即使國民獲得科學與技術知識，也無法在國內實踐；另外部分中南美洲國家則有資金缺乏的問題。

曾筱君指出，在Ocean KAN聲明中提到，儘管台灣在全球漁業和航運中發揮重要作用，但它被排除在許多國際會議和談判之外，其數據與觀點也常遭忽略，導致全球海洋知識與政策出現顯著落差。

Ocean KAN與會者呼籲建立更具包容性和文化根基的海洋治理機制，而台灣的海洋專業知識和觀點必須有意義地納入國際對話中，以確保海洋永續發展努力反映多元化的聲音和當地的現狀。

曾筱君提到，除了Ocean KAN，另一個由2000多名科學家於「海洋科學大會（One Ocean ScienceCongress, OOSC）」共同簽署的正式宣言，也會依正式流程送入第三屆聯合國海洋大會之中，而這份宣言中也包含了台灣科學家們所提供的建議。