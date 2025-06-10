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史哲將任高鐵董事長 工會提4期待

中央社／ 台北10日電

行政院政務委員史哲將出任高鐵董事長，高鐵企業工會今天說，希望新任董事長能與工會有良好溝通，將爭取調漲高鐵票價、完善保護員工措施、增加人力與一線資深員工轉調配套方案。

政院人士昨天證實，已核定行政院政務委員史哲出任高鐵董事長，而史哲曾任文化部長、高雄市副市長、高雄市政府文化局局長、高雄市政府新聞處處長、台灣港務公司董事、一卡通票證公司董事、行政法人高雄流行音樂中心董事長、行政院勞委會勞工保險局總經理。

高鐵企業工會表示，由於是昨晚才傳出的消息，工會也是很臨時才得知，對其背景也還不是很了解，只能透過網路得知相關資訊，因新任董事長還未到任，工會還無法多做評論。

談到新任董事長，高鐵企業工會表示，無論由誰接任，希望都能體察員工需求，與工會保持良好溝通。

高鐵企業工會也向新任董事長拋出調漲票價的想法，工會表示，高鐵營運成本其實一直在增加，若票價不變，相對成本增加，公司盈餘減少，能分給員工的獎金也會變少。

高鐵企業工會指出，台鐵日前發生有旅客攻擊或言語辱罵列車長，但類似情況也常在高鐵發生，希望能與公司溝通，提供員工完善保護措施。

面對高鐵運量持續攀升，高鐵企業工會指出，搭乘旅客人次增加，為能維持服務品質，希望公司能增加人力。

高鐵企業工會表示，隨著員工年紀增長，或者因身體因素無法負荷第一線執勤的工作，希望公司能提供輔導機制，提供員工轉調內勤等配套措施。

高雄市 高鐵 溝通

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