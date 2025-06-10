交長陳世凱視察鈺洲啟航輪 指示航港局督促業者作好防颱

交通部長陳世凱10日下午親赴新北市野柳地區，在航港局長葉協隆、港務公司總經理王錦榮及航政司長韓振華陪同下，第三度視察擱淺於野柳地質公園岸際的中國籍貨輪「鈺洲啟航」現場處置情形，並聽取航港局處置進度、防颱措施準備情形，以及降低船舶擱淺風險精進作為報告。

陳世凱對於政府有關單位及相關海事業者全心投入救援應變，共同克服東北季風期間惡劣海象，於114年1月14日完成鈺洲啟航輪284.8噸全部餘油的抽除，成功化解野柳北海岸地區海洋污染危機，表達感謝及肯定之意。

交通部航港局表示，鈺洲啟航輪在康芮颱風侵襲期間於2024年10月31日因動力不足無法持續航行，擱淺於野柳岸際。該局於接獲該輪擱淺通報後，即時啟動緊急應變機制，成立緊急應變小組全力執行人命救援、抽油作業及污染防制措施，自事故發生至今，沒有發生對北海岸地區海洋生態環境造成污染及影響養殖、餐廳等業者經營情事，航港局並表示，如海象天候狀況無特殊情形，預計於2025年8月底前完成鈺輪船貨移除作業。陳部長指示航港局與港務公司務必要持續督促業者，儘早完成防颱相關準備，絕對不能讓二次災害發生；同時也要落實工安及防汙措施，務必要在「安全、無污染」的前提下，如期完成船、貨移除工作。

交通部航港局說明，鈺洲啟航輪目前船身穩定擱淺在野柳地質公園岸際，難船保險公司委託之荷蘭專業海事工程公司配合東北季風海象狀況，已於2025年4月中下旬進場展開船貨移除作業，每日均有專人巡察船體及貨載狀況，後續並將採取對環境影響最小的浮揚作業方式移除船體，該局將遵照陳部長指示密切督促業者掌握移除進度，儘早回復野柳地質公園美麗海岸風貌與生態環境。

為避免颱風期間船舶擱淺情事發生，航港局已啟動多項精進作為，包括與氣象署合作導入「新一代劇烈天氣監測系統」（QPE plus），來建置客製化警示平臺，並強化緊急拖救能量、推動船東責任保險（P&I）新制、針對次標準船加強檢查。陳世凱亦指示航港局應做好離災、避災準備，請航港局務必要確實執行「海上颱風警報發布前一日，發布近岸 12 浬海上警戒區」的政策，如果還有船舶沒有離開，也要求航港局第一時間就要啟動應變作業，並立刻聯繫相關單位進行通知和強制驅離，也請港務公司對於船況不佳船舶，務必要嚴格控管，不能讓其冒險出港，增加船舶擱淺風險。在救災部分，陳世凱亦強調，未來對於船舶遇險應以人員安全為首要目標，其次應避免油料洩漏污染環境，最後應將船貨盡速安全移除，以降低對環境之影響與衝擊。