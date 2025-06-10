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吃鹹酥雞隔天秒水腫？ 醫師教3招：有效改善體態

聯合新聞網／ 綜合報導
減肥瘦身示意圖。圖／Ingimage
減肥瘦身示意圖。圖／Ingimage

許多人喜歡在晚上吃「宵夜」，不論是熱騰騰的泡麵或是鹹酥雞，總讓人愛不釋手，不過每次吃完後，隔天可能會面臨「水腫」問題。日前新陳代謝內分泌專科醫師許哲綸表示，其實只要採取「低鈉高鉀」的生活型態，調整飲食跟多運動後，就能夠達到瘦身跟養生的效果。

許哲綸醫師臉書指出，很多民眾都覺得吃了鹹酥雞之後，隔天就會變胖，或者運動完隔天就會瘦下來，但其實脂肪堆積和燃燒都要長時間進行，短時間的變化來自體內的水分，而不是真正影響胖瘦的脂肪。因為脂肪的生成需要時間、大量的熱量，所以一般情況下，不太可能一餐變胖、一晚變瘦，所以短期的體重或體態變化，大多是水分的波動，也就是水腫或脫水造成的。

針對水腫反應，許哲綸醫師則表示「如果前一天晚餐或宵夜吃太鹹，像是火鍋、滷味、鹽酥雞，隔天早上常常就會臉腫、眼皮腫、整體沒精神，這通常就是因為體內鈉含量過高，導致水分滯留！這樣的水分滯留，除了影響體態以外，還可能增加血壓，提高心臟病、中風的風險！相反地，有氧運動完或泡澡後感覺好像瘦了一圈、輪廓線條變清晰，則是因為流汗的過程脫水排鈉，再加上運動和泡澡增加了血液循環，所以能改善全身的水腫！」

至於要怎麼有效降低鈉含量帶來的水腫問題，許哲綸醫師提出3招好方法：

1、減少鹽分、味精攝取：

最簡單的第一步，就是避免過鹹的食物，特別是加工食品、重口味的宵夜等。另外，味精雖然鹹度較低，但也是鈉鹽的一種，容易讓我們不知不覺攝取過多的鈉。

2、多吃蔬果、增加鉀離子攝取：

鉀離子能幫助身體排出過多鈉，達到利尿、消腫的效果。而鉀多存在於蔬菜水果中，吃得夠，水腫就不容易來。

3、使用「減鈉鹽」取代一般鹽巴

如果蔬菜水果吃不夠，改用減鈉鹽也是一種補鉀的方式！減鈉鹽是將部分鹽裡的鈉替換成鉀。這樣的鹽巴還是有鹹味，但鈉變少、鉀變多，不但降低水腫，也能提升心血管健康。

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