新冠高峰提早報到！上周七萬人就醫 重症與死亡案例攀升

新冠疫情連續9周就診人數上升，但疫情快速收斂，疾管署發言人羅一鈞表示，端午節後沒有出現新冠就診潮，上周新冠門急診就診人次7萬人，跟前一周相比僅增加9.3％，評估上周已達高峰，比原先預估提早報到，並且不如預期嚴峻，但重症跟死亡人數仍創下今年新高。

疾管署疫情中心副主任李佳琳表示，上周新冠門急診就診7萬182人次，較前一周6萬4194人次增加9.3%，增幅已趨緩，較原預估這周的11至12萬人次，減少4成。這一波疫情高峰7萬人次，僅為去年夏季新冠疫情高峰13.2萬次的一半左右，對醫療量能的影響明顯減輕。

羅一鈞分析，各年齡層染疫增幅均趨緩，10至19歲更已反轉下降、降8.7%，且急診新冠就診人次已下降6.3%。然而，相較0至49歲各年齡層新冠住院人次均已下降，50至64歲和65歲以上新冠住院人次分別為68及426人次，跟前一周相比增加51.1%和6.2%，顯示50歲以上新冠中重症風險仍高。

羅一鈞說，評估為端午節前後民眾配合口罩、疫苗等防疫措施使疫情快速收斂已提前於上周達高峰，本周會持平或開始下降。

上周新冠併發重症新增166例、死亡新增25例，均為今年單周新高，重症和死亡個案仍以65歲以上長者佔絕大多數，約9成未接種本季新冠疫苗。

另，李佳琳說，國內目前主流變異株為NB.1.8.1。全球近期病毒陽性率呈上升趨勢，除美洲以外，各區域皆呈上升趨勢，流行變異株以LP.8.1占比最高，NB.1.8.1占比持續上升；鄰近國家/地區中國、香港、泰國及韓國疫情皆處高點，流行變異株皆以NB.1.8.1為多，其中，中國、香港疫情開始呈下降趨勢。

新冠疫苗打氣再增，上周JN.1疫苗接種7.2萬人為今年單周新高。目前新冠疫苗仍有298.3萬劑供全民接種，因應明天將開始實施第二劑疫苗間隔縮短為2個月以上，疾管署今配送10萬劑至全國各縣市。羅一鈞呼籲，年齡滿6個月以上均為公費新冠疫苗對象，另65歲以上長者、55至64歲原住民、免疫不全者等三族群，間隔2個月後可接種兩劑。

本季新冠疫苗累計接種230萬劑，全國接種率9.33%，65歲以上長者第一劑接種率19.3%、第二劑接種率1.6%。新冠藥物庫存充足，目前庫存量：瑞德西韋19.5萬劑、倍拉維41.5萬人份、莫納皮拉韋7047人份、XOCOVA(舒冠效)4934人份，且仍有開口合約可叫貨。