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台南玉井37.8度高溫 鄭明典：還真是熱又沒風

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
天氣高溫炎熱，中央氣象署發布高溫資訊。本報資料照片
天氣高溫炎熱，中央氣象署發布高溫資訊。本報資料照片

天氣高溫炎熱，中央氣象署發布高溫資訊，今天中午前後台南市、高雄市、屏東縣為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率。台北市、新北市、新竹縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義市為黃色燈號。

根據氣象署觀測資料顯示，台南市玉井測站下午1時24分出現37.8度高溫，其次是彰化縣員林37.3度、台北市科教館37.1度。前中央氣象局長鄭明典在臉書表示，還真是熱，又沒風。

高溫 氣象署 台南

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