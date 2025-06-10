桃園拉拉山水蜜桃套袋嘍 農會：冷天足品質穩定
桃園市拉拉山五月桃熱銷，6月底主力水蜜桃陸續登場，農業局、復興區農會表示，今年水蜜桃因為生長期間冷天氣足，連帶結果狀況好，產量可達1100多噸，略高於去年，建議售價仍和去年相當。
復興區農會總幹事高理忠表示，目前五月桃已近尾聲，不過仍維持高品質，6月底、7月開始約1000公尺高海拔的水蜜桃銷售登場，目前大多數農民已完成疏果、防治病蟲害工作，開始套袋，現在套袋，預計7月初就能結成約300公克正宗拉拉山水蜜桃。
高理忠表示，高山水蜜桃種植面積約174公頃，品種多，今年仍以「上海蜜」等品種居多。農民向農會購買的包裝禮盒都有流水編號，一旦有消費糾紛，可以從編號掌握來源；另外，農會也和買禮盒的農民簽約，要求嚴格遵守只能包裝拉拉山水蜜桃，一旦查到包裝非在地的水蜜桃，可以按合約罰款。
復興區農會也擬訂水蜜桃售價給農民參考，5、6、8、10、12顆包裝，售價不含運費從1350至500元不等，消費者也可以和農會供銷部連絡訂購。
農民表示，水蜜桃在這時候還小，要很仔細裝套袋，包括要撐開套袋，讓果實長大後不會碰觸袋子，以免表皮受傷影響賣相，袋口也要封好防果蠅，今年因為冷天數足，水蜜桃能保有一定的品質。
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