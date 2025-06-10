小醫院神經科主治醫流失中 學會：問題累積到撐不下去

嘉義長庚宣布晚間10時至隔日7時，限縮腦中風病患收治，爆出國內神經內科醫師困境。台灣神經學學會理事長、台大醫院神經部主任鄭建興表示，神經內科醫師壓力程度不比急診低，急診醫師採3班制輪班，神內醫師卻必須連續值班，區域醫院、地區醫院沒有住院醫師，主治醫師要輪班又要看診，人力流失情況嚴重，「這問題不是最近爆出來，是累積到撐不下去，才讓大家知道。」

鄭建興表示，神經科醫師流失情況與急診類似，急重症醫療環境高壓，醫師必須付出很多時間，以腦中風為例，醫師必須24小時整備，病人沒到醫院之前就要做好準備，病人一抵達醫院需要馬上評估需要哪些治療，且急診醫師輪班8小時或12小時後就可下班，但「神經科醫師白天看門診，晚上要值班，隔天一早又要看門診。」幾乎無法休息。

「神經科值班醫師壓力大、付出多，短時間也許還好，長時間沒人能負荷。」鄭建興指出，大醫院人力充足，可減少值班情況，但規模較小的區域醫院、地區醫院，每家醫院只有2、3位神經科醫師，每兩三天就要輪一次班，學會提出區域聯防觀念，希望由區域內醫院輪流負責中重症照顧，其他醫院不必值班，避免讓單一醫院承擔過重責任，降低臨床醫師壓力。

鄭建興說，近年中風治療進展快，過去病人送至醫院，只能在急診等待住院，現在則要立即啟動評估、治療，視病情決定是否實施取栓術，或施打血栓溶解劑，這讓第一線醫師壓力很大；外科系醫師手術治療費給付高，神經科醫師不是直接手術，而是做診斷、僅少數醫師可執行取栓術，透過治療獲得的收入，與外科系相比「差很多」。

「神經科醫師付出這麼多時間，得到收穫卻有限。」鄭建興表示，神經科醫師與急診醫師類似，執行手術情況少，因此收入受限，又要面對值班壓力，神經科醫師年輕時有體力、有拼勁，到一定年紀就離去，「地區醫院、區域醫院神經科主治醫師流失情況嚴重，為減輕值班壓力，許多中生代醫師，選擇至基層開業。」小規模醫院神經科醫師本就有限，哪怕只是流失一兩位，整系統都會受到影響。

鄭建興表示，年輕神經科醫師，看資深醫師做得這麼辛苦，若制度與給付沒有獲得改變，未來神經科醫師招募情況一定會受影響，「值班壓力這麼大，年輕醫師選擇時也會擔心」，政府應設法避免年輕醫師都往輕症科別流失，除調整健保給付外，也建議落實區域整合，減輕第一線值班壓力。