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只花109元買放大鏡！台南幸運兒雲端發票中200萬

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
民眾若將雲端發票綁定領獎帳戶，一旦中獎還省下千分之四的印花稅。圖／AI生成
民眾若將雲端發票綁定領獎帳戶，一旦中獎還省下千分之四的印花稅。圖／AI生成

統一發票2025年3至4月期200萬元特獎，開出在台南市新營區金玉堂文具批發廣場新營門市。南區國稅局指出，中獎民眾僅花109元購買放大鏡，就靠雲端發票的自動對獎功能中獎，新營分局分局長楊政芬也親赴店家張貼紅榜，與店員與消費者一同分享喜氣。

南區國稅局透露，這位幸運兒消費金額不高，卻因使用載具儲存發票並啟用自動對獎功能，順利中得200萬元特獎。

南區國稅局強調，再次證明，使用載具儲存發票不僅環保、節省空間，還能自動對獎，不怕遺失，更有機會參加多項雲端專屬獎項，包括100萬元獎30組、2,000元獎1萬6,000組、800元獎10萬組，以及500元獎多達245萬組，中獎機會大大提升。

國稅局提醒，若民眾再進一步設定領獎帳戶，未來中獎金額可直接匯入帳戶，不必再跑一趟領獎點，也能省下千分之四的印花稅，省時又節稅，讓發票變得更有價值。

雲端 消費 國稅局

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