影／邁向健康台灣 晚期肺腺癌健保全面接軌國際

實現「健康台灣」抗癌目標，首要打擊肺癌，根據癌症登記報告指出，肺癌不僅已蟬聯20年國內死亡人數最多的癌症，更是唯一發生、死亡人數皆破萬的奪命腫瘤，其中更有逾半數的病人確診即為晚期，如何完善藥物治療成降低死亡率的關鍵。

衛福部健保署日前正式公告，自今年六月起，擴大給付免疫藥物於晚期肺腺癌治療，使我國健保治療全面接軌國際治療指引，跨出遇向健康台灣重要的第一步，對此台灣癌症基金會今天攜手肺癌相關醫學會、臨床專家、病友團體與立法委員劉建國共同見證我國肺癌防治邁向新里程碑，肯定健保署精進防癌免疫治療與國際指引同步的決心，為國人健康帶來完整守護。

提及過去癌友因境，台灣癌症基金會蔡麗娟副執行長感嘆「明明有更合適、好的治療，卻因經濟無力負擔而放棄，作為病團代表那種無力感，我非常清楚。」根據健保署日前發布的新聞稿指出，肺癌、大腸癌及乳癌為我國發生人數排行前3名之癌別，因免疫療法為目前癌症治療之趨勢，為接軌國際治療指引，近期積極導入免疫療法，以減輕癌友治療的經濟負擔。

以頭號殺手肺癌為例，根據健保署資料，pembrolizumab成分藥品第三期臨床試驗，與化療安慰劑組相比，在所有轉移性非鱗狀非小細胞肺癌第一線治療，可顯著延長整體存活期中位數11.4個月，另依據 atezolizumab 成分藥三期臨床試驗，與bevacizumab 併用含鉑化療組相比，可顯著延長整體存活期中位數4.8個月，經共擬會議提案通過，上述兩種成分藥品均於六月起擴大給付，蔡麗娟也進一步點出，肺癌長期占據癌症死亡人數第一名，為國人健康最大威脅，此次擴大給付不僅是制度接住患者的重要里程碑，更樹立國際肺癌照護標竿。

健康保險署石崇良署長也回應，「本次擴大給付預估每年將有近 2,000 名肺癌家庭受惠，精進藥物治療、接軌國際指引已是健保署近幾年明確的方向」，未來健保署將持續接軌國際，為國人健康打造更好的環境，對此，健康台灣推動委員會癌症防治委員沈延盛師直指，健保署的角色非常重要，本次健保治療接軌國際具指標性意義，而健康台灣委員會將持續與健保署共同為國人健康投入努力，立法委員劉建國也表示，今年也是 50億癌症新藥基金上路的第一年，感謝政府在癌症議題往前邁進，讓台灣治療跟上國際，給病友們更多的治療選擇與希望，並承諾未來會繼續為病友的權益努力。