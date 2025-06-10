ON 乳清蛋白標示不實挨罰波及好市多？官方回應了
針對部分媒體報導指稱，美式賣場好市多販售的「ON乳清蛋白飲品」因標示不實遭衛福部食藥署裁罰並下架回收一事，好市多10日發出聲明澄清，指遭開罰的產品並非好市多銷售品項。
食藥署今天公布最新市售蛋白營養補充產品查核抽驗專案執行結果，發現2件產品標示不符食安法規定，包括在美式賣場好市多熱銷的「ON乳清蛋白飲品」，開罰4萬元，並要求違規產品全面下架回收改正。
對此，好市多說明，此次遭台北市衛生局裁罰的產品為「ON乳清蛋白飲品－雙倍巧克力風味」，其進口商為新加坡商利維喜開發股份有限公司，並非好市多銷售品項，與好市多目前販售的ON乳清產品在口味與供應來源上皆不相同，兩者並無關聯。
好市多強調，對於食品安全與標示規範一向審慎把關，所販售商品皆經內部嚴格審核，媒體報導所涉產品與公司通路無涉，特此澄清，以正視聽。
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