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ON 乳清蛋白標示不實挨罰波及好市多？官方回應了

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
食藥署今公布「114年市售蛋白營養補充產品查核抽驗專案執行結果」，其中在美式賣場好市多熱銷的「ON乳清蛋白飲品」，竟未依規定標示內含BCAAs的含量，且使用「BCAAs SUPPORTS MUSCLE RECOVERY」字樣，經食藥署認定有誤導消費者，共開罰4萬元罰鍰，並要求違規產品全面下架回收改正。圖／衛福部食藥署提供
食藥署今公布「114年市售蛋白營養補充產品查核抽驗專案執行結果」，其中在美式賣場好市多熱銷的「ON乳清蛋白飲品」，竟未依規定標示內含BCAAs的含量，且使用「BCAAs SUPPORTS MUSCLE RECOVERY」字樣，經食藥署認定有誤導消費者，共開罰4萬元罰鍰，並要求違規產品全面下架回收改正。圖／衛福部食藥署提供

針對部分媒體報導指稱，美式賣場好市多販售的「ON乳清蛋白飲品」因標示不實遭衛福部食藥署裁罰並下架回收一事，好市多10日發出聲明澄清，指遭開罰的產品並非好市多銷售品項。

食藥署今天公布最新市售蛋白營養補充產品查核抽驗專案執行結果，發現2件產品標示不符食安法規定，包括在美式賣場好市多熱銷的「ON乳清蛋白飲品」，開罰4萬元，並要求違規產品全面下架回收改正。

對此，好市多說明，此次遭台北市衛生局裁罰的產品為「ON乳清蛋白飲品－雙倍巧克力風味」，其進口商為新加坡商利維喜開發股份有限公司，並非好市多銷售品項，與好市多目前販售的ON乳清產品在口味與供應來源上皆不相同，兩者並無關聯。

好市多強調，對於食品安全與標示規範一向審慎把關，所販售商品皆經內部嚴格審核，媒體報導所涉產品與公司通路無涉，特此澄清，以正視聽。

食藥署 食安 好市多

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