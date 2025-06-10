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造林新模式 海檬果等耐鹽耐淹樹種復育劣化地

中央社／ 台北10日電

農業部林業試驗所推動劣化地復育，透過天然更新與人工造林雙管齊下，試驗種植海檬果等多種耐鹽、耐淹樹種，整體存活率可達56.8%。

台灣西部沿海地區長年面臨地層下陷、土壤鹽化與極端氣候等挑戰，導致大片土地逐漸失去農林利用價值。為找出可持續的復育劣化地解方，林試所近年於轄下嘉義研究中心四湖試驗站，推動雙管齊下的復育模式，結合天然更新與人工造林，打造兼具生態功能與土地利用潛力的造林新模式。

林試所今天發布新聞稿表示，復育的最大難題之一是土壤鹽鹼化，試驗區土壤飽和水電導度（ECe）普遍偏高，遠超過一般作物可耐受標準，且在無林木覆蓋的區塊，土壤會因翻整將下層鹽分帶至表層，導致鹽害風險上升。

為改善環境條件，林試所表示，團隊採用密植造林策略（1公尺x1.5公尺）、施用蚓糞肥改良土壤結構，並鋪設稻草蓆減少地表蒸發與鹽分回升。

林試所在「無林木覆蓋」的試驗樣區選用11種具耐鹽、耐淹能力的植物，包括白千層、穗花棋盤腳、苦藍盤、黃槿、苦楝、土沉香、欖李、紅海欖等；而在「具上木蔭蔽」的試驗樣區則額外選用銀葉樹、瓊崖海棠、台灣海桐、草海桐、榔榆等共21種樹種，強化林下植物層次結構，促進群落穩定性與生物多樣性。

林試所表示，研究團隊於2024年5月至7月間完成1577株苗木栽植，並於同年12月進行生長調查，結果顯示整體存活率為56.8%。其中海檬果表現最為突出，存活率達95%，土沉香與苦藍盤分別達91.7%、79.7%，草海桐、繖楊分別達81.3%、83.3%。

團隊也進一步分析各樹種的地徑生長速率，發現白千層為速生樹種代表，而海茄冬與銀葉樹相對緩慢，可提供未來營建碳匯林與防風林重要參考。

林試所表示，將持續監測苗木成長與土壤改善成果，並逐步優化植栽策略，試驗結果將彙整為造林技術手冊，推廣到更多濱海劣化地區，作為提升國土韌性、對抗氣候變遷的重要手段。

林試所 復育 團隊

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