陽光灑落新學堂 車城保力園區首創教學型長照機構

在國境之南的恆春半島車城，屏東縣政府與恆春基督教醫院攜手合作，正在打造可望成為全台灣第一個有教學認證的教學型長照機構，翻轉安養機構冷冰冰的的印象，重塑充滿陽光笑聲，兼有專業的安老園區。

將廢棄校舍活化利用，轉型為長照或老人安養機構，已漸成趨勢。有近70年歷史的屏東車城國小保力分校，因學生人數銳減，面臨廢校。最後中央與屏東縣政府決定，在屏東縣長周春米大力支持下，把原來滿是童年回憶的保力分校國小用地，改為在地長輩的住宿型長照機構。

恆春基督教醫院董事長、車城長照園區的負責人劉伯恩說，恆春基督教醫院自1895年由加拿大宣教士創辦以來，有近130年歷史，傳承以醫療服務偏鄉的使命。銀彈無多的恆基能打敗眾多競爭者，承接籌建車城保力長照園區，並非為了賺錢，反而因堅持不以營利為目標，即使未來可能賠錢，也會盡力達成照顧長輩的使命。

保力長照園區最引人注目的，可能是將是全台灣第一個以醫療級規格營運，並獲得教學認證的長照機構。劉伯恩說，除了特別延攬護理教授吳麗芬等專家，更希望能提升南部偏鄉長照水準，消弭城鄉差距。

未來，這裡將成為長照人才培育基地，不僅接收長照領域實習生，更計畫與國內外醫療機構合作，進行臨床研究與論文發表，促進長照產業的專業化。尤其是藉由「教學型長照機構」的推動，吸引更多年輕人投入長照產業，讓照顧長輩的工作不僅有愛，更有專業與發展性。

劉伯恩指出，這座長照園區有許多細膩、有溫度的在地化設計，讓長輩們能感受到熟悉的環境與家的溫暖。園區位於恆春的客家聚落，特別保留充滿鄉野風情的牛車、農村景觀等。校園內一棵陪伴無數人成長的老茄苳樹，也被完整留下來。許多長輩兒時曾在這所學校讀書，對這棵樹必然有著深厚的情感。未來長輩入住後，能在樹下喝茶、聊天，找回童年的歸屬感。

此外，劉伯恩說，建築設計強調陽光與開放空間。每層樓走廊都像小花園，設有陽光露台，確保長輩會有充分日曬，善用恆春得天獨厚日光的「陽光療法」，有助於改善老人家的憂鬱症和提升血清素。其他非藥物陪伴或治療，包括「本土化」的音樂療法，簡單樂器教學，如口琴、吉他等，也會有訓練陪伴犬作寵物療法，讓長輩與動物互動，增加生活樂趣與心靈寄託。

為了鼓勵長輩維持自立生活能力，園區將參考芬蘭的長期照護模式。即從單純的「照護」轉向「支持自主生活」，保力長照園區目標將輪椅和拐杖使用率降低至少一半。透過活動與復健，促進長輩健康，讓他們能更有尊嚴、更自主地享受晚年生活。

園區也規畫，積極促進活躍的社區連結與代間互動。劉伯恩說，計畫與當地農會及社區合作，推廣恆春特產，如洋蔥、溫泉米、雨來菇和鹹鴨蛋，長輩們可參與簡單的包裝或勞動工作，讓他們覺得「有用」且「有價值」。園區也將開放給觀光客參觀，成為恆春的打卡地標，部分收入將回饋用於支持長輩福利。此外，恆春基督教醫院設有自己的幼兒園和課後輔導班，每月會安排小朋友與長輩互動，唱歌、講故事，讓長輩感受到孫輩的陪伴與關愛。