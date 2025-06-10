環委聘任影響因素多？ 彭啓明：能守護台灣就是最好人選

環境部第一屆環評委員將於今年8月31日任期屆滿，環境部將於6月12日起至26日公開接受各界推薦第二屆環評委員人選。然而環評委員最終人選仍須由環境部長圈選，多年來也被質疑人選偏向部長的個人喜好，甚至肩負「政策壓力」。環境部長彭啓明說，環評的目的就是為環境保護把關，能守護台灣環境的人就是最好的人選。

根據環境部環境影響評估審查委員會專家學者委員遴選要點規定，遴選委員會由相關專家學者6人及機關代表6人組成，前項遴選委員由部長聘兼；遴選委員會在遴選出環評委員候選人選後即解散，專家學者委員名單經部長核定後聘任之。

外界多年來便質疑，因為遴選委員到環評委員的圈選都是由環境部決定，假如要兼顧開發和經濟發展，是否遴選和最後的圈選都會偏向開發派？

環境部還第一屆環評委員將於今年8月31日任期屆滿，環境部將於6月12日起至26日公開接受各界推薦第二屆環評委員人選。然而環評委員最終人選仍須由環境部長圈選，多年來也被質疑人選偏向部長的個人喜好，甚至肩負「政策壓力」。彭啓明說，環評的目的就是為環境保護把關，能守護台灣環境的人就是最好的人選。

根據環境部環境影響評估審查委員會專家學者委員遴選要點規定，遴選委員會由相關專家學者6人及機關代表6人組成，前項遴選委員由部長聘兼；遴選委員會在遴選出環評委員候選人選後即解散，專家學者委員名單經部長核定後聘任之。

外界多年來質疑，因為遴選委員到環評委員的圈選都是由環境部決定，假如要兼顧開發和經濟發展，是否遴選和最後的圈選都會偏向開發派？

環境部環境保護司長徐淑芷說，環境部在環評委員人選上不會有預設立場，最後人選是由環境部長圈選，部長要負最大責任，不過環評委員向來就是為環境把關，加上環評一向公開透明，大家可以放心。

彭啓明受訪時說，過去1年來，從未接過任何長官的指示，什麼案子該過或不該過，自己也從未對環評委員給予任何明示或暗示，都是照專業與程序走，經過推薦及各界審查程序推薦的委員，都是在各領域學有專精的專業人士，也都有獨立自主判斷的能力，相信能從守護台灣環境為職志來審查各類開發案，達到減輕、縮小、迴避或補償等環保措施，都會是我們期待的最佳人選。

彭啓明說，環評委員最終是由環境部聘任，須有程序確定人選，依程序由部長就遴選出名單圈選是合法合規。此外，環評制度經歷多次變革，已是國內各類會議中最公開也最透明的機制，面對各界有不同期許，環境部也正進行環評總體檢當中，希望能朝向更好的制度前進。