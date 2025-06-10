傅爾布萊特藝文人才獎助計畫 即起受理申請

由文化部與學術交流基金會共同推動的「傅爾布萊特－台灣文化部藝文專業人才獎助計畫」，成果豐碩，2026學年度自即日起開放申請。

文化部今天發布新聞稿表示，該獎助計畫的申請對象，涵蓋藝文行政、策展、評論、技術與管理等領域。

文化部表示，此計畫自2018年合作開辦以來，已有19名來自劇場、展覽、聲音藝術、攝影等領域的學人獲獎，並赴美研習交流，研究題材涵蓋場館營運、開放文化、節目策略、劇場幕後等，展現台美藝文交流的多元深度。

文化部表示，台美在文化與學術領域的合作與交流，是促進雙邊發展與創新不可或缺的基石，期盼藉由計畫，持續激發藝文專業人才的國際視野與創作能量。

為協助有意申請者了解申請流程，文化部將於6月26日及9月9日，分別在台灣當代文化實驗場與學術交流基金會文化講堂舉辦說明會，歡迎踴躍參與。