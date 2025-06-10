「濾水網勺」遭攔截 中國大陸輸入尼龍撈籬溶出試驗超標

衛福部食藥署今天公布邊境不合格資訊，由平價賣場自中國大陸輸入的「尼龍撈籬」，即民眾平時使用的濾水網勺，因溶出試驗未過，被要求在邊境退運或銷毀；業者自德國輸入的「膠原蛋白飲」，則被驗出防腐劑含量過高，同樣被要求退運銷毀。

「尼龍撈籬」輸入業者為「香港商達樂星股份有限公司台灣分公司」，輸入產地為中國，以4%醋酸，也就是在攝氏9度、30分鐘溶出試驗結果，蒸發殘渣值為每公斤85毫克。食藥署北區管理中心主任鄭維智表示，依「食品器具容器包裝衛生標準」，以尼龍，即聚醯胺尼龍為合成原料塑膠，溶出試驗標準為每公斤30毫克以下。

鄭維智表示，這批自中國大陸輸入「尼龍撈籬」，在邊境必須退運或銷毀，且食藥署將針對「香港商達樂星股份有限公司台灣分公司」在邊境由一般抽批查驗調整為加強抽批查驗，即將抽驗比率提升為20%至50%。

「膠原蛋白飲」輸入業者為「小分子褐旺藥業股份有限公司」，輸入產地為德國，被檢出防腐劑超標，苯甲酸每公斤0.4公克、己二烯酸每公斤0.4公克。這批德國「膠原蛋白飲」邊境必須退運或銷毀，且食藥署會針對「小分子褐旺藥業股份有限公司」，在邊境由一般抽批查驗調整為加強抽批查驗。

鄭維智表示，依據「食品添加物使用範圍及限量暨規格標準」，不含碳酸飲料防腐劑用量以苯甲酸計為每公斤0.6公克以下、用量以己二烯酸計為每公斤0.5公克以下，且混合使用防腐劑時，每一種防腐劑的使用量，除以其用量標準所得之數值，總和不得大於1。