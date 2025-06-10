嘉義長庚限縮腦中風收治 健保署：7月起調升取栓評估費

嘉義長庚醫院日前在腦中風區域聯防溝通群組宣布，每晚10時至隔日上午7時，不收無明顯效應腦中風患者，當地腦中風患者恐無醫師協助取栓，相關學會今天發布聲明，提出調升給付等訴求。衛福部健保署長石崇良說，今年5月健保總額協商會議，已提出提高取栓術評估費用3千點，預計7月生效，包含額外獎勵、醫材等，合計執行一次去栓術，可獲30萬點給付。

石崇良表示，嘉義長庚醫院是嘉義地區最主要去栓醫院，因一位醫師離職、部分醫師健康問題，該院人力吃緊，因此提出透過區域分工，有需要取栓、符合條件病人，再送至嘉義長庚，而不是把所有腦中風病人都集中至該院處理。

「取栓給付已在去年提高，包含支架等耗材，健保給付20萬點，全額由健保給付，病人不需自費；醫療處置費，則給予6萬點，且提供額外獎勵3萬5千點。」石崇良表示，健保署根據國際實證，將取栓術執行時間，由過去8小時內，延長至24小時，為鼓勵醫師，投入與時間賽跑的救治，合計執行一次取栓術，可獲9萬5千點給付。

執行取栓手術前，醫師必須評估病人病情、是否同意、符合適應症等。石崇良說，雖然評估後病人未必合適進行取栓術，但畢竟醫師必須在黃金時間內出門評估，健保署在5月總額協商會議中，已提出提高評估費，調升點數3千點，預計7月1日生效，屆時執行一項取栓手術，健保給付合計逾30萬點，包含醫療處置費10萬點、醫材20萬點，盼讓病人受益，也鼓勵醫師辛勞。

石崇良表示，由於過去限縮給付，只有腦中風發作8小時內病人可接受取栓手術給付，放寬時限制24小時後，病人數量變多，醫師壓力變大，盼各界按照分級醫療，讓有能力的醫院，救治有取栓需要的病人，避免急診過度壓力、神內醫師疲於奔命，健保署已透過分區業務組協調，並邀集學會討論如何調度人力、適當專診。