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尋人！中捷第5000萬名旅客昨出爐 獲星宇航空商務機票

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
台中捷運通車4年多，昨天累計在運量超過5000萬人次。圖／台中市政府提供
台中捷運通車4年多，昨天累計在運量超過5000萬人次。圖／台中市政府提供

尋找幸運兒！台中捷運通車以來累計運量昨（9）日突破5000萬人次，第5000萬名旅客是下午2時45分持一卡通從舊社站進站，在市政府站出站，中捷公司特別贈送星宇航空亞洲不限航點商務艙雙人來回機票，提醒該旅客盡速聯繫。

中捷公司說明，該名幸運旅客的卡號為「35000104351」，為第5000萬人次搭乘者。另有2名分別為第4999萬9999人次與第5000萬0001人次的旅客，也各獲得星宇航空經濟艙單人來回機票。這2名乘客分別持悠遊卡於九德站與大慶站進站，與第5000萬名旅客同一時間在市政府站出站。

為協助中獎旅客順利領獎，中捷公司提醒民眾立即核對自己使用的票卡號碼是否與公告相符，若符合請盡速與中捷聯繫，以便安排領獎事宜，包括時間與地點。

中捷公司表示，這次贈獎活動與星宇航空攜手合作，是雙方首次在交通與航空領域聯名合作；星宇航空長期在台中深耕發展，對城市交通帶來正向助力，也希望透過這次合作提升捷運吸引力。

中捷同步舉辦「感恩民眾6月搭中捷抽好禮」活動，只要6月內搭乘捷運累積5次，就能參加抽獎，總計提供超過300項獎品，鼓勵市民多加利用捷運出行，也為日常通勤增添趣味。

此外，中捷也推出5000萬人次紀念旅遊票卡，於松竹、文心崇德、市政府、文心森林公園、大慶及高鐵台中等六大捷運站限量販售，供民眾收藏。中捷公司表示，未來將持續優化服務品質與運輸效率，期望成為市民值得信賴的日常交通工具。

中捷公司將贈予第5000萬名旅客與前、後各1名旅客星宇航空機票，請幸運兒盡速聯絡。圖／台中市政府提供
中捷公司將贈予第5000萬名旅客與前、後各1名旅客星宇航空機票，請幸運兒盡速聯絡。圖／台中市政府提供

機票 星宇 台中捷運

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