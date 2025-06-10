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德國膠原蛋白飲防腐劑超標 500公斤退運銷毀

中央社／ 台北10日電

食藥署今天公布邊境檢驗不合格名單，其中有1批從德國進口的膠原蛋白飲違規，因為被發現防腐劑含量超標，共計500公斤須全數在邊境銷毀或退運，未流入台灣市場。

衛生福利部食品藥物管理署今天公布最新邊境查驗不合格名單，共有6項不合格產品，如中國百合及南瓜子仁、泰國南薑片及黑木耳等，被檢出農藥超標或其他不合格狀況，全數遭退運或銷毀。

輸入業者「小分子褐旺藥業股份有限公司」從德國進口的膠原蛋白飲，也在這次不合格名單中，在邊境被檢出防腐劑苯甲酸0.4 g/kg、己二烯酸0.4 g/kg。食藥署北區管理中心主任鄭維智向媒體說明，這批德國的膠原蛋白飲共計500公斤，必須在邊境退運或銷毀。

鄭維智進一步解釋，依據食品添加物使用範圍及限量暨規格標準，不含碳酸飲料防腐劑用量以苯甲酸（Benzoic acid）計為0.6 g/kg以下、用量以己二烯酸（Sorbic acid）計為0.5 g/kg以下。

混合使用防腐劑時，每1種防腐劑的使用量除以其用量標準所得的數值總和不得大於1。鄭維智說，針對小分子褐旺藥業股份有限公司，食藥署在邊境由一般抽批（2%至10%）查驗，調整為加強抽批查驗，抽驗比例為20%至50%。

另外，不合格名單還有輸入業者「香港商達樂星股份有限公司台灣分公司」從中國進口的「尼龍撈籬」，被發現容器具溶出試驗不符規定，也就是在攝氏95度、30分鐘的4%醋酸溶出試驗結果，蒸發殘渣值為85 ppm。

鄭維智說，據食品器具容器包裝衛生標準，以聚醯胺（尼龍）為合成原料的塑膠，溶出試驗標準為30ppm以下。這批中國進口「尼龍撈籬」共計21.63 公斤，全數必須在邊境退運或銷毀。針對香港商達樂星股份有限公司台灣分公司，由一般抽批查驗調整為加強抽批查驗。

食藥署 防腐劑 膠原蛋白

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