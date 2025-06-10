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中國大陸熱銷兒童涼鞋塑化劑超標3至500倍 醫教如何挑好鞋

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
兒童拖鞋（此為示意圖）。圖／茂盛醫院提供
兒童拖鞋（此為示意圖）。圖／茂盛醫院提供

近日中國大陸傳出抽檢兒童涼鞋鄰苯超標3至500倍，讓家長擔心不已；如何挑選兒童拖鞋？台中茂盛醫院皮膚科醫師鍾佩宜建議，家長優先挑選大品牌、具材質標示，經過SGS或BSMI認證的產品；若新鞋有刺鼻塑膠味或孩子穿後出現紅疹、搔癢等皮膚反應，應立即停用並就醫檢查。

茂盛醫院不孕科醫師張其真說明，塑化劑也會導致兒童性早熟並傷害生殖系統，它是女性卵子與男性精子的殺手，塑化劑不只存在鞋子裡，常見形態尚如保鮮膜、食品容器、免洗塑膠餐具、微波食品、鐵氟龍塗層的不沾鍋、熱感應紙的發票、油漆、居家裝潢材料等，民眾要避免接觸。

鍾佩宜說明，毒拖鞋含塑化劑是會傷害人體的環境荷爾蒙，塑化劑超標的兒童涼拖鞋，對皮膚健康與全身發育皆有潛在風險。因為兒童的皮膚較薄、吸收率高，長期接觸毒拖鞋可能導致接觸性皮膚炎、過敏反應及皮膚屏障受損，如濕疹、脫皮、裂開；此外，塑化劑屬環境荷爾蒙，也可能引發性早熟、氣喘及異位性皮膚炎惡化。

鍾佩宜指出，臨床上，若孩童腳部出現不明濕疹，可能是鞋材有問題，要追溯其來源（製造商）。經濟部標準檢驗局曾公布2018年度童鞋購樣檢測結果，確實發現有少數童鞋塑化劑超標，甚至含有重金屬成份，民眾可善加查詢利用，避免踩雷。

鍾佩宜建議，家長挑選有品牌及認證的產品，選購拖鞋時優先挑選大品牌、具材質標示，經過SGS或BSMI認證的產品，避免購買過度便宜或來路不明的鞋款；若新鞋有刺鼻塑膠味或孩子穿後出現紅疹、搔癢等皮膚反應，應立即停用並就醫檢查。建議政府應加強針對兒童用品塑化劑的管制，以保護孩童皮膚與整體健康。

醫師 超標 拖鞋 塑化劑

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