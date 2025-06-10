準首颱蝴蝶最新路徑曝 氣象署：低壓帶北移影響 周四起由南往北轉雨

今年首颱蝴蝶可望生成，中央氣象署簡任技正伍婉華表示，位於南海的低氣壓，已於今天上午8時形成熱帶性低氣壓，但它未來移動不會直接影響台灣，而它所在的整個大低壓帶逐漸北移的過程中，周四開始會逐漸影響台灣天氣。

今明兩天的天氣炎熱，伍婉華表示，依舊屬於東半部有局部短暫雨，西半部地區有局部午後雷陣雨的型態。至於周四以後到周六在低壓帶逐漸北移的影響之下，從南部、東南部往北延伸，降雨會漸漸轉為一整天的降雨，也會出現明顯雨勢。預估下周一開始，低壓帶的影響漸漸減弱，轉為西南風的影響。

伍婉華表示，目前從菲律賓東方海面到南海是一大片低壓帶，今天上午在恆春西南方大約940公里的海面上，熱帶性低氣壓形成了。預測熱低會沿著太平洋高壓西南緣往西北西方向移動，也就是往海南島方向移動，接下來往北朝中國大陸方向移動，因此並不會直接影響台灣。但也在大氣移動的過程中，低壓帶逐漸向北移動，漸漸影響台灣天氣。

目前台灣在太平洋高壓影響範圍，各地相當晴朗，伍婉華表示，東部沿海有些零星雲系正在形成，東半部、恆春半島有一些局步零星降雨現象。今明兩天依舊炎熱，東半部、金門、澎湖都在32、33度左右高溫，西半部高溫34、35度左右，馬祖也有29、30度高溫。

伍婉華表示，東半部今明兩天斷斷續續降雨，中午以後南部地區和各地山區有午後雷陣雨，明天午後雷陣雨區域增加中部平地、近山區。

至於未來天氣，伍婉華表示，熱低往西北西移動過程中，低壓帶預估從周四到周六會影響到台灣天氣。隨著低壓帶逐漸北移，明晚到周四清晨這段期間，東半部降雨漸漸增多，花東、恆春半島漸漸有局部性大雨。

未來降雨趨勢，伍婉華表示，之後隨著低壓帶移動，降雨區域也會不太一樣。周四開始到周五主要南邊、東南邊漸漸向北的降雨，周四北部地區還是屬於午後雷陣雨的天氣，其他地區包括澎金馬斷斷續續下陣雨或雷雨。花東、南部地區可能出現局部性大雨，中午過後各地山區可能也會出現局部大雨。

伍婉華表示，周五各地降雨更明顯，整個東半部和南部地區會出現局部性大雨。白天陽光空檔，事實上大氣潮濕不穩定，如果北部有陽光，午後就容易出現午後雷陣雨。東半部、南部會有局部性大雨，中午過後各地山區會有局部性短延時大雨。

伍婉華表示，周六熱低或增強為颱風逐漸往大陸移動，台灣漸漸轉為西南風影響，水氣還是多，中南部有短暫陣雨或雷雨，花東也有局部陣雨或雷雨，這些地方可能出現局部性大雨。中午過後各地山區有局部性大雨。

之後漸漸轉為西南風影響，伍婉華表示，中南部還是迎風面，會有短暫陣雨或雷雨，可能會出現局部性較大雨勢，其他地區可能出現午後雷陣雨。

伍婉華表示，因為水氣增多，對流雲系很強的時候，可能會造成局部性大雨或更強的降雨、強陣風。