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鄭光遠降薪接董座 鐵道圈欽佩、台鐵內部看法兩極

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
台鐵董座新人選，傳將由高鐵董事長鄭光遠7月上陣。聯合報系資料照
台鐵董座新人選，傳將由高鐵董事長鄭光遠7月上陣。聯合報系資料照

曾任長榮航空董事長的鄭光遠，長年擔任高鐵總經理，今年1月高鐵前董事長江耀宗卸任後，鄭光遠短暫代理並於今年2月真除董座，未料才擔任幾個月即被轉任台鐵，看得出賴政府試圖翻轉台鐵的企圖心，但台鐵內部對鄭光遠看法不一，部分肯定其專業，但也有劇烈反彈，認為非台鐵人擔任董座，「根本看不起台鐵公司」。

台鐵前董事長杜微今年3月卸任後，由交通部政務次長伍勝園代理董座職務已逾2個月，台鐵新任董事長昨天傳出將由鄭光遠接任，並於7月救火上陣。鐵道圈近期盛傳鄭光遠接任台鐵董事長，據悉，鄭光遠接下改革台鐵任務，月薪估至少減20萬元，加上台鐵福利及獎金不如高鐵，對於鄭光遠願意降低薪、挑戰改革台鐵的任務，令鐵道圈相當佩服。

台鐵產工秘書長朱智宇表示，高鐵董座鄭光遠曾任長榮航空董座，擔任高鐵董座期間也展現其專業，盡管過去並未有台鐵經營相關經驗，仍對他有所期許。

朱智宇表示，肯定鄭光遠是個專業經理人，但憂心這樣有能力的人碰上台鐵官僚職場是否能突破緊箍咒，仍然綁手綁腳，畢竟國營事業需承受的壓力恐比民間企業大，且向上管理能力也是重點。

此外，朱智宇也說，鄭光遠過去高鐵的經驗，無法複製貼上到台鐵，尤其台鐵公司目前內部士氣低迷，不管薪資或制度都差高鐵一大截，如何改善是一大挑戰；另朱智宇也向台鐵其他高層喊話，認為新任董座與台鐵內部一定都需要磨合時間，盼彼此給對方時間與彈性。

但有台鐵內部人士劇烈反彈，認為鄭光遠並非「台鐵人」，從未深度了解台鐵內部文化，不清楚台鐵內部操作，台鐵從2021年起開始虧損，去年公司化後首年虧損高達137.9億元，目前急需行銷台鐵，但鄭光遠擔任高鐵董座期間，並未看出有觀光旅遊行銷、投資建設等專業，認為行政院、交通部這樣的人事安排，「只能說看不起台鐵公司」，對於新任董座並不看好，台鐵公司前途茫然。

高鐵 長榮 賴政府 董事長 台鐵

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