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嘉義長庚晚間限收腦中風 醫師工會嘆政府撒錢沒反應
嘉義長庚在南部醫院「腦中風區域聯防溝通群組」貼文「每晚10時至隔日上午7時，原則上不收沒有明顯效應的轉診腦中風患者，包含85歲以上等個案」，引起醫界震撼。台北市醫師工會呼籲，政府撒錢補助急診，但卻沒有改善惡化，恐怕加劇醫病對立。
衛福部長邱泰源昨日針對神經內科人力崩盤，晚間不要轉診到嘉義長庚一事回應，將持續關注急重症科別的醫師人力，盡力協調、彌補，讓全國急重症患者都能獲得妥善照顧。另衛福部投入42億元用來提高急診醫護人員診察費、護理費等健保給付，將於本月開始發放，增加合理待遇，留住急診人力。
台北市醫師工會秘書長陳亮甫說，目前還在醫院負擔急重症患者照顧工作、24小時on-call、承擔高度病情不確定性的醫師，不僅是急診科別，不少科別都處在人力流失嚴重的青黃不接時期。
再者，現行主治醫師工時沒有法規上限，但醫院為了體恤僅存人力辛勞，改變接收轉診的政策，並非推卸責任，反而是為了患者的治療品質著想而非卸責，也希望避免人力持續消耗，希望民眾與長官體諒。
陳亮甫表示，邱泰源口中的「40億元」對是空中樓閣，這筆錢根本沒不到下落，因為補助金費是給醫院，不曉得醫院是否在觀望健保心上路的個別總額新制衝擊，因此沒有反映在人事費用調整。健保署除了一味撒錢，也應該確實掌握經費使用狀況與成效。
陳亮甫也擔憂，政府官員不斷強調有給錢、努力改善環境，但是實際惡化趨勢並沒有反應，擔憂民眾認為醫界已經拿到政府補助，卻仍面待床等窘境，對醫療成效有錯誤期待，加重醫病對立。
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