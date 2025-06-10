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嘉義長庚晚間限收腦中風 醫師工會嘆政府撒錢沒反應

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
嘉義長庚醫院神經內科系主任黃彥筑前天在雲嘉南地區針對腦中風的聯繫平台傳訊息，指各大醫院神經內科崩盤，但他解釋是要談輕重症分流。記者李宗祐／翻攝
嘉義長庚醫院神經內科系主任黃彥筑前天在雲嘉南地區針對腦中風的聯繫平台傳訊息，指各大醫院神經內科崩盤，但他解釋是要談輕重症分流。記者李宗祐／翻攝

嘉義長庚在南部醫院「腦中風區域聯防溝通群組」貼文「每晚10時至隔日上午7時，原則上不收沒有明顯效應的轉診腦中風患者，包含85歲以上等個案」，引起醫界震撼。台北市醫師工會呼籲，政府撒錢補助急診，但卻沒有改善惡化，恐怕加劇醫病對立。

衛福部長邱泰源昨日針對神經內科人力崩盤，晚間不要轉診到嘉義長庚一事回應，將持續關注急重症科別的醫師人力，盡力協調、彌補，讓全國急重症患者都能獲得妥善照顧。另衛福部投入42億元用來提高急診醫護人員診察費、護理費等健保給付，將於本月開始發放，增加合理待遇，留住急診人力。

台北市醫師工會秘書長陳亮甫說，目前還在醫院負擔急重症患者照顧工作、24小時on-call、承擔高度病情不確定性的醫師，不僅是急診科別，不少科別都處在人力流失嚴重的青黃不接時期。

再者，現行主治醫師工時沒有法規上限，但醫院為了體恤僅存人力辛勞，改變接收轉診的政策，並非推卸責任，反而是為了患者的治療品質著想而非卸責，也希望避免人力持續消耗，希望民眾與長官體諒。

陳亮甫表示，邱泰源口中的「40億元」對是空中樓閣，這筆錢根本沒不到下落，因為補助金費是給醫院，不曉得醫院是否在觀望健保心上路的個別總額新制衝擊，因此沒有反映在人事費用調整。健保署除了一味撒錢，也應該確實掌握經費使用狀況與成效。

陳亮甫也擔憂，政府官員不斷強調有給錢、努力改善環境，但是實際惡化趨勢並沒有反應，擔憂民眾認為醫界已經拿到政府補助，卻仍面待床等窘境，對醫療成效有錯誤期待，加重醫病對立。

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