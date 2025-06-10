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macOS 26 Tahoe登場 強化智慧功能與iPhone完美串起工作流程

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
iPhone上的「即時動態」會出現在Mac的選單列，當使用者點按「即時動態」時，app會在「iPhone鏡像輸出」中開啟，顯示更多資訊。圖／蘋果提供
iPhone上的「即時動態」會出現在Mac的選單列，當使用者點按「即時動態」時，app會在「iPhone鏡像輸出」中開啟，顯示更多資訊。圖／蘋果提供

新一代Mac作業系統macOS Tahoe 26也帶來重大更新，嶄新的視覺設計、智慧個人化功能，以及更進階的跨裝置操作體驗。此次更新亦擴展了Apple Intelligence能力，並首度引入 Mac原生「電話」app和全新Spotlight功能，為生產力、創意與日常應用帶來全方位升級，，讓你日常生活、工作都離不開蘋果生態系。

絕美新設計與更強個人化

macOS 26同樣採用全新Liquid Glass半透明設計，搭配透明選單列，Dock、側邊欄和工具列設計也更加精緻，提升畫面沉浸感與可視空間。使用者能自訂 App 圖示樣式、資料夾顏色與表情符號，並與個人背景與主題色系搭配，打造更具個人風格的桌面環境。控制中心也同步改版，提供更多排版與互動方式，讓調整設定更直覺流暢。

加入電話app「接續互通」再升級

超方便的「接續互通」功能在Mac上加入全新「電話」app，支援iPhone功能如通話記錄、語音信箱、來電過濾與新的Hold Assist。來電過濾可主動詢問未知來電者資訊，再由使用者決定是否接聽；Hold Assist則可協助保留客服通話順位，使用者能同時處理其他工作。

當iPhone靠近Mac時，「即時動態」可在Mac選單列顯示iPhone上的動態資訊，如航班時刻、比賽比分或叫車狀態。點擊後將透過「iPhone鏡像輸出」顯示更多細節，無須中斷Mac使用。

Spotlight歷來最大改版 效率與搜尋邏輯全面提升

macOS 26 Spotlight除了搜尋速度更快、顯示更整合，還加入篩選器、清單瀏覽與第三方雲端整合。使用者可直接透過Spotlight執行數百項動作，包括發送郵件、播放Podcast、啟動捷徑，無須離開鍵盤或切換app。

開發者也可透過App Intents API提供自家app的Spotlight動作。Spotlight並會學習使用者習慣，優先顯示常用動作，並支援快速鍵輸入快速啟用。

Apple Intelligence帶來4大功能更新

包括可即時翻譯文字與語音，支援訊息、FaceTime、電話等 app，可自動辨識語言並進行字幕翻譯，且完全在裝置端運作，保障隱私。智慧捷徑與動作建議，現在可結合Apple Intelligence自動生成內容、摘要筆記，捷徑支援自動觸發，依據時間或特定動作自動執行。可依據Mac上的郵件、網站、備忘錄或其他內容，自動分類「提醒事項」，更方便管理。而Genmoji與影像樂園功能可創建更具個人風格的表情符號與影像內容，搭配ChatGPT還可擁有更多風格。

新增 Apple Games app 與遊戲功能支援

macOS 26推出Apple Games app，集中管理所有遊戲並與好友互動。新Game Overlay功能則讓玩家在不離開遊戲的情況下調整設定、聊天或邀請好友，並支援「低耗電模式」延長續航。

針對開發者，macOS 26搭載Metal 4，支援新一代繪圖技術，如MetalFX Frame Interpolation、MetalFX Denoising等，打造更順暢的視覺效果和更快的影格速率。多款大作如即將推出的《Crimson Desert》，以及《Cyberpunk 2077》、《Lies of P: Overture》都將登陸Mac，善用強大的M3、M4晶片與光線追蹤技術。

據了解，macOS Tahoe將是最後一個支援Intel-based Mac的作業系統，支援機型包括MacBook Pro（16吋，2019）、MacBook Pro（13吋，2020，4個Thunderbolt 3埠）、iMac（27吋，2020）和Mac Pro（2019）

這些機型將持續獲得3年安全更新。Rosetta將支援至macOS 27，協助Intel架構過渡至Apple晶片，建議開發者盡快完成應用程式轉移。

macOS Tahoe 26現已開放Apple Developer Program測試，並將於下月透過Apple Beta Software Program推出公開測試版，預計於今年秋季以免費軟體更新的形式推出。

使用者現在可以直接從Spotlight採取數百種動作，例如發送郵件、撰寫備忘錄、或播放Podcast等，無需在app之間切換。圖／蘋果提供
使用者現在可以直接從Spotlight採取數百種動作，例如發送郵件、撰寫備忘錄、或播放Podcast等，無需在app之間切換。圖／蘋果提供
FaceTime通話中的即時翻譯功能協助使用者進行跨語言溝通，聆聽說話者聲音的同時，可透過即時翻譯的字幕理解對話內容。圖／蘋果提供
FaceTime通話中的即時翻譯功能協助使用者進行跨語言溝通，聆聽說話者聲音的同時，可透過即時翻譯的字幕理解對話內容。圖／蘋果提供
macOS Tahoe 26推出優美新設計、更進一步的「接續互通」體驗，以及更多讓生產力大幅升級的功能。圖／蘋果提供
macOS Tahoe 26推出優美新設計、更進一步的「接續互通」體驗，以及更多讓生產力大幅升級的功能。圖／蘋果提供
新設計幫助用戶解鎖更多個人化Mac的方式。圖／蘋果提供
新設計幫助用戶解鎖更多個人化Mac的方式。圖／蘋果提供
選單列和「控制中心」中，控制項的顯示方式也迎來更多自訂及排版方式。圖／蘋果提供
選單列和「控制中心」中，控制項的顯示方式也迎來更多自訂及排版方式。圖／蘋果提供
在「捷徑」app中，全新一系列的智慧動作讓使用者能建立比以往更強大的捷徑。圖／蘋果提供
在「捷徑」app中，全新一系列的智慧動作讓使用者能建立比以往更強大的捷徑。圖／蘋果提供
全新Apple Games app是一站式的遊戲中心，為玩家打造專屬空間，集中管理所有遊戲並與好友一同暢玩。圖／蘋果提供
全新Apple Games app是一站式的遊戲中心，為玩家打造專屬空間，集中管理所有遊戲並與好友一同暢玩。圖／蘋果提供

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