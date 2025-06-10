首颱「蝴蝶」即將誕生 粉專：先朝海南島再大角度轉向橫掃3地

南海的熱帶擾動，已於今天上午8時生成熱帶性低氣壓。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，󠀠󠀠今年首颱「蝴蝶」即將誕生，預計先朝中國海南島前進，之後大角度轉向橫掃廣東及港澳，「但不會侵襲台灣，請大家放心」。

不過，「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，󠀠󠀠從周四開始，外圍水氣將飄向台灣，再加上菲律賓東方的低壓雲系接近，天氣會變得比較不穩定。中部、南部、東部地區變得容易下雨，北部地區則是午後雷陣雨機率提高。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。