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首颱「蝴蝶」即將誕生 粉專：先朝海南島再大角度轉向橫掃3地
南海的熱帶擾動，已於今天上午8時生成熱帶性低氣壓。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，今年首颱「蝴蝶」即將誕生，預計先朝中國海南島前進，之後大角度轉向橫掃廣東及港澳，「但不會侵襲台灣，請大家放心」。
不過，「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，從周四開始，外圍水氣將飄向台灣，再加上菲律賓東方的低壓雲系接近，天氣會變得比較不穩定。中部、南部、東部地區變得容易下雨，北部地區則是午後雷陣雨機率提高。
※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。
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