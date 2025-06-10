嘉義神經科醫師真的崩盤了 醫示警下一波恐是這些區域

嘉義長庚在南部醫院「腦中風區域聯防溝通群組」貼文「每晚10時至隔日上午7時，原則上不收沒有明顯效應的轉診腦中風患者，包含85歲以上等個案」，引起醫界震撼，擔心當地腦中風患者無處可送。腦中風學會昨與雲嘉南6位神經內科醫師緊急視訊會議，了解需求。

腦中風學會原預計今年11月，將針對偏遠地區腦中風救治舉辦研討會，沒想到提早5個月，並憂心花蓮、台東等偏鄉地區，以及南部如高雄、屏東等地醫院，也受到神經內科醫師人力問題，恐將於下一波爆發。

腦中風學會理事長、衛福部雙和醫院副院長陳龍表示，昨晚會議主要是了解嘉義地區神經內科醫師人力，以及嘉義長庚目前的做法。學會再次澄清，「嘉義長庚沒有拒收病人，而是希望人力用在刀口上，全力救可以救的病人」，因為，有些轉診醫師非神經內科醫師，不希望「動脈取栓轉診平台」成為諮詢平台，因此把轉診患者的條件說清楚，降低平台管理醫師的壓力及負擔。

但會議中發現，嘉義地區神經內科醫師人力「真的崩盤了」。陳龍指出，目前嘉義聖馬爾定醫院僅有2名神經內科醫師、嘉義基督教醫院3名，完全無法應付一整年的值班工作，更何況還有門診、住院、急診等患者需要照顧，留下來的醫師只能苦撐，當嘉義其他醫院神經內科醫師人力不足，嘉義長庚又是嘉義唯一及最後的後送醫院，造成醫師燃燒殆盡。

一名嘉義基督教醫院神經內科醫師昨天於臉書表示，該院今年2至4月，神內醫師一波離職潮走了三個可以值班的醫師，包含一個可以獨立執行機械取栓術（EVT）的醫師，因此，目前排不出24小時都有神內醫師可供會診的班表。至於取栓業務，雖然主責的放射科醫師十分給力，但獨木難支，加上該院麻醉科人力稀缺，就算取栓團隊有空也不一定能有人幫忙全身麻醉，也因為常轉診到嘉長，才會讓嘉長人力burn out（燃燒殆盡）。

陳龍說，除嘉義，同時也憂心花蓮、台東等偏鄉地區，以及南部如高雄、屏東等地醫院，也受到神經內科醫師人力問題，恐將於下一波爆發，提醒衛福部要更加重視。

衛福部健保署為照顧腦中風患者，近年來陸續放寬腦動脈取栓、靜脈施打血栓溶解劑的時間、適用對象，並提高健保給付，但治療每位患者都需耗用大量醫師心力，隨著患者人數增加，幾乎所有大醫院神經內科醫師都須在急診待命，在工作負擔增加，人力又持續流失，「當年輕醫師看到自己的老師，工作如此辛苦，當然是能閃的先閃」，加速神經內科醫師流失。

「十分感謝急診醫師，率先表達醫師人力流失的現象。」陳龍表示，隨即神經內科也表達目前的現況，由於神經內科醫師的形象相當「紳士」（gentleman），藉由這個機會可以向外發聲，並凸顯神經科目前的窘境，因為不只有急診醫師大逃亡，神經內科醫師也是大逃亡。